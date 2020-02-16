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В украинском учебнике по биологии нашли задание по известной игре (фото)

16 февраля, 14:27

В задании ученикам предлагают использовать игру Plague Inc

Фото: stopgame.ru

Фото: stopgame.ru

В украинском учебнике по биологии Константина Задорожного за 11-й класс нашли задание смоделировать инфекцию с помощью компьютерной игры Plague Inc. В конце нужно сформулировать выводы. На это обратил внимание пользователь под ником tonyfoals в своем Twitter.

Задание по Plague Inc относится к теме практической работы "Прионные заболевания". Согласно условиям, школьники должны выбрать инфекцию, задать параметры её распространения, понаблюдать за распространением и сделать выводы.

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Использовать Plague Inc в практической работе рекомендуется в сборнике учебных программ "Профильная школа как путь к конкурентоспособной личности". Его составляли в том числе при поддержке Национальной академии педагогичных наук и Института педагогики.

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Фото: PXhere

Отметим, что Plague Inc. ("Чума Инкорпорейтед") —это стратегия в жанре биологического симулятора, разработанная британской компанией Ndemic Creations в 2012 году. Игру можно описать как симулятор заболевания, основанный на достаточно сложной и реалистичной модели распространения эпидемии. Задачей игрока является уничтожение жизни на Земле. Plague Inc. пользуется популярностью, число скачиваний превысило 75 миллионов.

Напомним, фотография канадского актера, кинорежиссера и музыканта Киану Ривза появилась в украинском учебнике для 10 класса "Всесвітня історія" на 58 странице. Актера прифотошопили к снимку 1932 года "Обед на небоскребе". Учебник выпущен в 2018 году. Учебник был выпущен в 2018 году и рекомендован Министерством образования Украины.

Это не первый курьез с украинскими учебниками. Какие еще ляпы, провокации и антинаучные мнения допускались в учебной литературе для учеников украинских средних школ, читайте в специальном материале сайта "Сегодня".

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