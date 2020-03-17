В Украине зафиксировано 7 новых случаев инфицирования коронавирусом

В Украине зафиксировано семь новых случаев инфицирования коронавирусом.

Об этом сообщается на Telegram-канале Минздрава "Коронавирус-инфо".

Так, по состоянию на 20:00 вторника, 17 марта, в Украине лабораторно подтверждено 14 случаев COVID-19, из них 2 летальных.

Реклама

По результатам исследования вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины получено 14 положительных результатов на COVID-19: Черновицкая (10), Житомирская (1), Киевская (1) области и. Киев (2).

Из обнаруженных сегодня:

В тренде Мартовская закалка: погода до конца недели удивит перепадом температур

Киевская область (1) – 44-летний мужчина, был заграницей;

Черновицкая (6) – 33-летняя женщина (летальный), лица в возрасте 31, 10, 18 лет, двое детей год и десять месяцев и шесть месяцев. Все из них являются контактными лицами ранее подтвержденного случая.

Ранее в Житомирской области зафиксировали первую смерть от коронавируса в стране – инфекция унесла жизнь пожилой женщины, которая приехала домой из Польши. "Сегодня" уже рассказывали, как хоронили умершую.

Стоит напомнить, что ранее в целом ряде крупных украинских городов ввели серьезные ограничения, чтобы предотвратить распространение коронавируса. Среди них: Харьков, Днепр, Запорожье, Львов, Одесса, Сумы, Ровно, Ивано-Франковск и Тернополь.

В свою очередь, президент Владимир Зеленский поручил Кабмину объявить режим чрезвычайной ситуации в двух областях, где на тот момент подтвердились случаи коронавируса – Житомирской и Черновицкой.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама