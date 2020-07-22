Дипломы украинцев хотят отбирать за плагиат

93% украинских студентов практикуют плагиат, свидетельствуют исследования. И почти половина считает, что скачать или купить курсовую или дипломную работу – нормально. Минобразования хочет начать отбирать дипломы у всех, у кого обнаружат плагиат, даже после защиты дипломной работы. В парламенте пошли дальше и хотят ввести проверку для министров и госслужащих на плагиат в научных работах.

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Министерство образования вынесло на обсуждение проект порядка отмены решения о присуждении степени высшего образования и присвоении соответствующей квалификации. Это значит, что вуз может аннулировать диплом, если проверка покажет, что в дипломной работе выпускника есть плагиат или во время экзамена он списал. Это касается всех, кто получил степень младшего бакалавра, бакалавра или магистра.

Согласно проекту, степень высшего образования могут отменить, если в работе обнаружат:

академический плагиат;

фабрикацию;

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факт списания;

воздействие в любой форме на преподавателя с целью осуществления им необъективного оценивания во время экзамена.

/ Фото: Григорий Салай, Сегодня

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Проверить любого выпускника вуз может по собственной инициативе, по сообщению другого человека, по требованию Министерства образования, Нацагентства по обеспечению качества высшего образования, Нацагентства квалификаций, Госслужбы качества образования и других госорганов.

Сообщить о нарушении академической добропорядочности сможет кто угодно. Но сообщение должно быть официальным.

"Сообщение должно содержать следующую обязательную информацию: фамилия, имя, отчество человека, которого обвиняют в нарушении академической добропорядочности, содержание нарушения, доказательства, которые его подтверждают. Год присуждения степени высшего образования и другие дополнительные сведения предоставляются при наличии информации. Анонимные сообщения не подлежат рассмотрению", – говорится в проекте.

К слову, 93% студентов практикуют плагиат в том или ином виде, говорится в отчете "Обзоры ОЭСР на тему добропорядочности в образовании: Украина 2017". А две третьих считают, что скачать из интернета или купить курсовую, дипломную работу – это нормально, показал опрос, проведенный Фондом "Демократические инициативы" в 2015 году.

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Министров, чиновников и ректоров тоже хотят проверить

Кандидатов на должности министров будут проверять на академическую добропорядочность. Если в научных диссертациях обнаружат плагиат, то такой кандидат не сможет занять должность. Это прописано в проекте закона № 3758. Проверку также хотят устроить всем, кто принимается на госслужбу или на должности руководителей учебных заведений.

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Проект закона появился в Раде после того, как Кабмин назначил Сергея Шкарлета и.о. министра образования, хотя парламент выступил против. Дело в том, что Шкарлета обвиняют в плагиате научных работ. Сам чиновник опровергает обвинения, а премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что уже ведется расследование нарушения академической добропорядочности в диссертации нового руководителя Минобразования.

/ Фото: Pixabay

Еще в парламенте зарегистрировали законопроект № 3764, который вводит наказание за покупку, продажу научных работ и присвоение авторства.

Продавца и покупателя научной работы предлагают штрафовать от 850 до 5100 грн. Почему такой широкий диапазон сумм – в проекте закона не поясняется. За повторное нарушение на протяжении года штраф составит от 8500 до 25500 грн.

Право наказывать получат Госслужба качества образования Украины и Национальное агентство по обеспечению качества высшего образования.

Нарушения могут выявить в каждой второй диссертации. Не менее, чем 50% диссертаций не отвечают минимальным стандартам качества и содержат плагиат, говорится в отчете "Обзоры ОЭСР на тему добропорядочности в образовании: Украина 2017".

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"Украина – центр всемирного плагиата"

Большинство диссертаций по гуманитарным работам за последние 20 лет можно отменить, считает Наталья Шульга, кандидат биологических наук, исполнительный директор "Украинского научного клуба".

"С 2000-х Украину отметили как центр всемирного плагиата. За деньги украинцы для иностранцев писали научные работы разного уровня: от курсовых и дипломных до диссертаций. Проблема с плагиатом очень укоренилась на всех уровнях, потому что общество спокойно относится к этому. Все начинается со школы. Пока в школе учителя подсказывают, закрывают глаза на списывание, то это будет восприниматься, как должное. Мы ввели в Новой украинской школе требование по академической добропорядочности. Потому что, когда нет планки, на которую равняться, то ее нет и на всех других уровнях. Поэтому и получается, что плагиатора назначают против воли парламента, против решения профильного комитета, находятся способы, как назначить на позицию министра. Это результат 30-летней ситуации, которая не была осмыслена", – говорит Наталья Шульга.

К слову, списывание, обман и шпаргалки в школах теперь наказуемы. В начале годапарламент принял закон о среднем образовании, по которому ученика могут отстранить от контрольной или заставить заново проходить предмет за подобные нарушения. Учителя за подсказки или необъективное оценивание могут лишить работы. Подробней об этом читайте в материале сайта "Сегодня": "Учителя получат больше надбавок, а учеников накажут за списывание: новый закон о школе".

Плагиат стал возможен из-за того, что часто научные работы не направлены на практическое применение, например, в экономике или других сферах, считает Владимир Бахрушин, член Национальной команды экспертов по реформированию высшего образования, доктор физико-математических наук, профессор.

"Если бы в научных работах был бы заказчик, которому нужно практическое применение, то плагиат сразу бы выявлялся и пресекался. Но по факту научные статьи, диссертации просто пишут для количества, чтобы получить звания и повышения", – отмечает Бахрушин.

В законе "О высшем образовании" уже есть статья, которая вводит наказание для научных специализированных советов при университетах за пропуск плагиата в научных работах. Но с того времени ни один иск суд не удовлетворил. Это происходит из-за разнообразных возможностей изменять формулировки, что плагиат – не плагиат и так далее, говорит Наталья Шульга.

"Есть случай, когда несколько учебников, написанных профессором из университета Драгоманова, оказались полностью краденными – их просто перевели с русского на украинский. Даже форматирование учебника не поменяли. Человек до сих пор работает. Единственное объяснение, почему так происходит, в том, что большинство ученых советов – тоже плагиаторы, иначе почему они защищают этого человека? Полевые исследования показывают, что все диссертации по гуманитарным наукам с 2000 года можно отменить", – отмечает Наталья Шульга.

Ситуация изменилась бы, если бы плагиат в научных работах рассматривался как экономическое преступление. Тогда плагиатор должен был бы вернуть все деньги, выплаченные ему на должности, которую он получил неправомерно, считает эксперт.

"Если кто-то крадет чьи-то тексты, идеи, то это делается исключительно ради получения большей зарплаты и карьерного процветания. Но никто не хочет подавать в суд именно с формулировкой экономического преступления. Из-за этого Украина все время проигрывает в сфере академической добропорядочности и принципов научного исследования, которое не может базироваться на плагиате, фальсификациях и выдумках", – говорит Шульга.

Ранее "Сегодня" писал, что учебный год может не начаться 1 сентября. Власти рассматривают несколько вариантов, как запускать школы и вузы: от смешанного обучения до переноса начала учебного года.

В этом году дипломные работы выпускники защищали онлайн из-за пандемии коронавирусной инфекции. Как это происходило, смотрите в сюжете новостей "Сегодня":

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