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В каком возрасте чаще умирают от коронавируса: МОЗ обнародовало данные

4 апреля, 16:58

Татьяна Очеретяна

Всего в Украине умерли 28 пациентов с COVID-19

По состоянию на 4 апреля 86% украинцев, умерших от коронавируса, были старше 50 лет. Об этом сообщает Центр общественного здоровья Украины.

Отмечается, что большинство пациентов имели тяжелые сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек, легких или ожирения. У 30% умерших с наличием сопутствующей патологии были соединенные заболевания. В целом доля болезней составляла (одна или несколько):

  • 61% – сердечно-сосудистые заболевания;
  • 40% – сахарный диабет;
  • 13% – новообразования;
  • 4% – заболевания почек;
  • 9% – заболевания легких;
  • 4% – ожирение.

Также в публикации пишут, что всего по состоянию на 4 апреля в Украине умерло 28 человек: 19 женщин (68%) и 9 мужчин (32%) с коронавирусом. Отмечается, что только четверо из погибших – люди 30 – 49 лет.

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50-59 лет – 9 человек;

60-69 лет – 9 человек;

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70-79 лет – 5 человек;

80-89 лет – 1 человек;

Пятеро из числа умерших ездили за границу в течение последних 14 дней до появления клинических симптомов.

"Средняя продолжительность от появления симптомов заболевания до наступления смерти составила 9 суток, а с момента госпитализации до смерти – 4 дня. Все 28 пациентов были госпитализированы. Из них 64% получали лечение в отделениях интенсивной терапии и находились на искусственной вентиляции легких или экстракорпоральной мембранной оксигенации", - написали в сообщении.

Напомним, в МОЗ уточнили, когда в Украине будет пик заболеваемости COVID-19.

Кроме того, Министерство здравоохранения Украины в связи с распространением коронавируса проведет проверку всех мест обсервации и после этого создаст реестр обсерваторов в стране.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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