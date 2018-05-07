В Украине 9 мая могут быть провокации: силовики заговорили об угрозе

Правоохранительные органы предупреждают украинцев, что 8-9 мая не исключены провокации в обществе, однако силовики готовы их своевременно пресечь.

Так, глава СБУ Василий Грицак заявил, что уже сейчас СБУ начала раскрывать планы по осуществлению провокаций в Украине.

"В целом в СБУ много разноплановой информации, в то числе, которая связана с 9 мая. Мы однозначно будем усиливаться, взаимодействуя с Нацполицией и Нацгвардией. Будем проводить исчерпывающие мероприятия для того, чтобы обеспечить порядок в столице и на всей территории Украины. Провокации, возможны, я не могу исключить их. Над предотвращением некоторых мы уже фактически работаем вместе с полицией. Но я надеюсь, что все пройдет хорошо", – сказал он.

В свою очередь министр внутренних дел Арсен Аваков уверен, что в провокациях на 9 мая будут заинтересованы определенные политсилы.

"Мы не имеем проблем в обществе, связанных с 8 или 9 мая. Мы имеем проблемы с провокациями, устроенными или крайне левыми, или крайне правыми вокруг этой темы. Речь идет о самопиаре. Это создает проблему для всех остальных, кто относится к праздникам 8-9 мая, как праздникам, в рамках которых следует почитать людей, которые погибли в Великой Отечественной войне, как говорят одни, или во Второй мировой, как говорят другие", – пояснил глава МВД.

Глава Нацполиции Сергей Князев объяснил, что силовики начеку и на данный момент отрабатывают навыки по пресечению провокаций.

"8-9 мая большинство регионов по указанию перейдут на усиленный режим несения службы. Сегодня с 9 утра на ближайшем полигоне Национальной гвардии мы проводили часть практических учений полицейскими Киева и киевского региона для того, чтобы обеспечить мирный покой граждан 8-9 мая и не допустить или молниеносно локализовать любые провокации, которые могут быть совершены теми или иными политическими группами или течениями граждан. Мы прогнозируем некоторое напряжение оперативной обстановки не только в Киеве, но и еще в некоторых регионах: запорожский, традиционно днепропетровский. Но у нас достаточно сил, средств и коммуникативных решений командиров. И они будут немедленно применимы".

Напомним, в прошлом году на 9 мая произошли потасовки возле Памятника Славы и случился скандал в офисе ОУН. Красное Знамя Победы вызвало негативную реакцию и националисты вырвали флаг, чтобы разорвать его на куски.

Как сегодня предупредили в штабе Операции объединенных сил, на Донбассе 9 мая может быть совсем "жарко". По словам военных, противник может попытаться спровоцировать ситуацию на фронте с применением всех имеющихся у него огневых средств.