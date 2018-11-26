В Украине активизировались браконьеры
В Азове вылавливают мальков, а в Зоне отстреливают косуль и кабанов
В криминальной хронике все чаще стали появляться сообщения о случаях браконьерства. По данным Генпрокуратуры, только в этом году отдельных видов браконьерства зарегистрировано 554 случая. Каждый случай — ущерб государству минимум на 10 тыс. грн. Злоумышленники орудуют везде: и в Чернобыльской зоне (полиция рапортует, что копы задерживают целые группировки охотников, которые отстреливают в пораженных радиацией лесах кабанов, косуль и прочую живность), и в заповедниках, а в последнее время облюбовали даже Азовское море. По данным директора "НИИ Госводэкология" Елены Сидоренко, действия браконьеров угрожают в скором будущем дефицитом рыбы.
"Под видом научных экспедиций браконьеры вылавливают мелкоразмерного бычка. По сути мальков. По факту некоторых случаев окрыты уголовное дело", — сказала нам Сидоренко.
Есть и совсем дерзкие случаи. На днях в Сокирянском районе Черновицкой области один из браконьеров ради наживы открыл шлюзы на одном из водоемов, спустил десятки тысяч тонн воды, после чего с помощью ручных подъемных сетей вычерпал оттуда рыбы почти на 200 тыс. грн.
Как рассказала "Сегодня" начальник Черновицкого рыбоохранного патруля Виктория Устименко, столь дерзкий нарушитель был пойман на горячем — во время уборки "урожая".
"Полиция, которая также приехала на место преступления, изъяла все доказательства противоправной деятельности этого гражданина — сети и рыбу. Не исключено, что нарушитель действовал не один. То, что он спустил воду из водоема, могло грозить подтоплением территории либо же могло привести к повреждению гидросооружения", — рассказала нам Виктория Устименко.
По предварительным оценкам, браконьер нанес государству ущерб на сумму в 188 тысяч грн. А главный полицейский Сокирянского района Роман Бандуряк добавил, что уже открыто уголовное производство, фигуранту грозит наказание в виде выплаты нанесенного ущерба и штрафа в 1700 грн, или же до трех лет тюрьмы.
Звери на еду и продажу
Во многих вынесенных браконьерам приговорах сообщается, что такие стрелки зачастую охотятся и в заповедниках. Как правило, таких охотников приговаривают к штрафам (в 1700 и более грн), а также конфискуют оружие.
Как мы выяснили, многие из браконьеров на судах заявили, что, охотясь, пытались обеспечить свои семьи мясом из-за дороговизны последнего на рынках. Также сейчас сотни ресторанов предлагают своим клиентам мясо косуль, диких кабанов, зайцев, мясо и хвосты бобров. Как правило, цены на такие деликатесы стартуют от 250 до 900 грн за кг. Некоторые из продавцов, не афишируя происхождения своего товара, активно продают и рекламируют в интернете живых черных и белых лебедей (от 3 тыс. грн до 22 тыс. грн), волчат и взрослых волков (от 500 грн), косуль различного возраста (от 1000 грн), лисят (около 3000 грн)
Напомним, недавно в Херсонской области сотрудники Службы безопасности Украины на взятке поймали рыбинспектора из отделов оперативного управления Госагентства рыбного хозяйства.
А в Запорожской области за месяц задержали более 130 браконьеров. В частности, во время рыбоохранных рейдов патрули вытащили из водоемов 80 запрещенных орудий лова. Кроме того, до решения суда правоохранители изъяли
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