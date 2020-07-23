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В Украине активизировались киберпреступники

23 июля, 18:14

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Злоумышленники требовали денег за восстановление данных

Правоохранители разоблачили 14 киберпреступников, которые "работали" по всей Украине. Они снимали деньги с чужих карточек и продавали базы данных.

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Как рассказали в полиции, на Волыни полицейские вычислили злоумышленника, который создал вредоносное программное обеспечение с целью шифрования данных пользователей. После "инфицирования" компьютерной техники пользователям поступало сообщение о необходимости уплаты "выкупа". За восстановление данных мужчина требовал 600-1000 долларов США.

Кроме того, в Николаевской области киберполиция прекратила противоправную деятельность группы лиц, которые с помощью вирусов похищали персональные данные пользователей, после чего присваивали деньги с их банковских счетов и электронных кошельков.

А во Львовской области копы установили место нахождения сервера, с которого распространялось вредоносное программное обеспечение. Его роль заключалась в захвате управления над сторонними иностранными интернет-серверами. Захват осуществлялся путем подбора паролей и давал возможность злоумышленникам получить конфиденциальную информацию, которая хранилась на серверах.

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Также трое жителей Запорожья создали вредоносное программное обеспечение для незаконного вмешательства в учетные записи иностранных граждан. Далее злоумышленники в мессенджере продавали базы данных, содержащие логины и пароли пользователей.

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Аналогичные правонарушения также обнаружили в Днепропетровской, Житомирской, Винницкой, Полтавской и Одесской областях.

"В общем, в разных регионах Украины правоохранители провели 20 обысков. По результатам изъята компьютерная техника, мобильные телефоны, банковские карты, флэш-накопители, черновые записи. По фактам правонарушений в сфере использования электронно-вычислительных машин (компьютеров), систем и компьютерных сетей и сетей электросвязи открыто производство по ст. 361, ст. 361-1, и по ст. 361-2 Уголовного кодекса Украины. Двум фигурантам уже объявлено о подозрении", – сообщили в полиции.

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Ранее мы сообщали, что в Киеве арестовали киберпреступника, который грабил банки США и скрывался от ФБР.

Также напомним, ранее новости "Сегодня" узнали, как работают киберпреступники в Украине. Убытки от кибератак уже составляют сотни миллионов долларов в год:

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полиция киберпреступность программное обеспечение волынская область

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