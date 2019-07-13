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В Украине активно продают ранние арбузы: сколько в них нитратов

13 июля, 08:13

"Сегодня" проверили безопасность продукта на рынках


На столичных рынках уже вовсю торгуют первыми арбузами. Однако покупатели относятся к ним с опаской, мол, ранние могут содержать много нитратов. Новости "Сегодня" выбрали несколько спелых ягод и вместе со специалистами проверили их на опасные вещества.

Съемочная группа новостей "Сегодня" отправилась на один из столичных рынков. Арбузов здесь – полные грузовики.

"Все выращиваем своим трудом, честно. С огорода, без химии, без нитратов. Очень отличный арбуз. Можете попробовать". "У нас есть вот такой аппарат, нитратомер, можем проверить на нитраты?" "Пожалуйста!", – разрешает продавец.

Наш нитратомер показывает: нитратов в ягоде нет. После повторения проверки результат тот же.

"Все равно по нулям. Нормально? Можно кушать? Если показывает ноль. Я же вам говорил", – радуется продавец.

Следуем дальше. Один из продавцов, Карим Мамедов, рассказывает, как правильно выбирать арбуз.

"Вот, например, видите, он более зеленый, но если мы постучим, он звенит. Это означает, что качество хорошее. И еще один важный момент: если хвостик высохший или темноватый, то это шикарный арбуз", – говорит Мамедов.

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Интересуемся, безопасно ли есть эти арбузы, для чего отправляемся в лабораторию. Заведующая объясняет, почему необходимо проверять бахчевые на нитраты.

"Вся ранняя продукция может содержать повышенное содержание нитратов. Может содержать, а может не содержать. Надо проверять. Потому что все ягоды, фрукты покупают в основном для детей. К настоящему времени у нас пока нет никакого брака. Вся продукция доброкачественная", – рассказывает заведующая лабораторией на рынке "Столичный" Юлия Кравченко-Довга.

В подтверждение исследуем, сколько нитратов в нашей ягоде. Нарезаем на четыре части. С каждой берем по съедобному кусочку и растираем мякоть. Полученную смесь, ровно 10 г, добавляем в пробирку и заливаем реактивами. Хорошо размешиваем и оставляем на три минуты. Только тогда специальным прибором измеряем содержание нитратов.

"Почти в 6 раз меньше, я так понимаю?" "Да, норма 60, а у нас – 11,6", – говорят в лаборатории.

Диетолог Даниэла Харатин все же советует не торопиться с арбузами. Мол, лучше дождаться хотя бы конца июля.

"Вообще арбуз является очень полезной ягодой. Там много витамина С. Достаточно много витаминов группы B. Но увлекаться не стоит. Потому что это быстрая, с высоким гликемическим индексом ягода. То есть там много сахара", – объясняет диетолог Даниэла Харатин.

Диетолог также напоминает: норма полезного потребления арбуза – не более 600 г в день.

Напомним, ранее новости "Сегодня" также проверяли на нитраты клубнику. Содержание вредных веществ в некоторых образцах тогда превысило норму в четыре раза.

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Тег нитраты, фрукты, арбузы, арбуз, бахчевые

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Сегодня

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