В Украине анонсировали новый способ борьбы с водителями-нарушителями

В Украине, на фоне отмены уголовной ответственности за пьяное вождение, разрабатывают мобильные приложения, которые позволят сообщать полиции о чужих нарушениях правил дорожного движения и получать за это вознаграждение.

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Об этом заявил автоюрист Станислав Куценко в эфире канала "Украина 24".

"По поводу автофиксации и сообщений о соседях. Я постоянно говорю, что мы эволюционно все равно к этому пришли. 15 лет назад я был в США, еще тогда заметил, что даже во дворах были таблички: "Соседи, за вами наблюдают". Это был факт, это уже много лет работает за границей. И мы к этому эволюционно много лет шли", - заявил он.

Куценко отметил, что подобные приложения "уже давно существуют в других странах, уже в Украине они разрабатываются".

Также он заявил, что уверен – эти программы со временем станут частью повседневной жизни украинцев.

В то же время, он выступил против того, чтобы за сообщения о нарушителях люди получали вознаграждение.

"По поводу средств – я пока против, я не хотел бы, чтобы украинцы делали это своим постоянным заработком и зарабатывали бы на том, что постоянно рассказывали о том, что кто-то нарушил правила дорожного движения", - резюмировал Куценко.

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Как сообщалось ранее, в Украине также хотят поднять штрафы за превышение скорости. В МВД уже подготовили законопроект, согласно которому за превышение более чем на 50 км/ч придется заплатить 3400 грн, а не 510 грн, как сейчас.

А о том, как в Украине работает автоматическая фото и видеофиксация нарушений ПДД, смотрите в нашем сюжете:

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