В Украине антирекорд по коронавирусу: за сутки почти 600 новых больных

Есть и другие плохие новости – больше 10 человек за сутки умерли

В Украине за сутки зафиксировано рекордное количество заболевших COVID-19 – 588. Все за время эпидемии количество инфицированных достигло 25 411 человек. Об этом свидетельствуют данные Центра общественного здоровья.

За прошедшие сутки в Украине лабораторно подтверждены 588 новых случаев COVID-19 (всего за время эпидемии уже 25 411). Стоит отметить, что это рекордный суточный показатель. Предыдущий антирекорд был 23 апреля – 578. При этом есть и летальные случаи – 12 (всего 747).

В то же время за сутки выздоровело 602 человека (всего уже 11 042). Предыдущий рекорд был 495 человек.

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Как сообщил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, за вчерашний день было проведено 14 301 тестирование, из них методом ПЦР 10 563, и 3 738 ИФА-тестов.

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Напомним, на утро 3 июня в Украине было 24 823 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 735 летальных, 10 440 пациентов выздоровели. Только за вторник зафиксировано 483 новых случая заражений. В лидерах по инфицированию населения остаются Черновицкая область и Киев. Смотрите подробнее карту заболевших по регионам.

Отметим, что за вторник было обнаружено рекордное количество случаев коронавируса во Львовской области – 96 (более четверти всех случаев в тот день по всей стране). Мэр Львова Андрей Садовой назвал три причины вспышки COVID-19 в области. Дело в том, что было сделано большее количество ПЦР-тестов, чем обычно, соответственно и выявлено больше больных. Также стало известно, что в эту цифру вошли и футболисты из местного футбольного клуба. Садовой сетует и на то, что люди вышли из карантина и не особо соблюдают меры предосторожности.

А тем временем в Украине снова ослабляют карантин. Кабинет министров постановил, что с 5 и 15 июня отменяются очередные ограничения – речь идет о работе кафе и ресторанов, возобновится авиасообщение как внутри страны, так даже и заграницу.

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