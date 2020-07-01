Крымского депутата-предателя бросили в СИЗО в Украине

В 2018 году Василия Ганыша приговорили к тюрьме, но он два года оставался на свободе

Правоохранительные органы Украины задержали бывшего крымского депутата Василия Ганыша, который предал Украину и способствовал незаконной аннексии Крыма Россией.

Реклама

Об этом 1 июля сообщили в пресс-службе прокуратуры Автономной Республики Крым.

Отмечается, что на момент вступления его приговора в силу – еще в 2018 году суд признал Ганыша виновным в государственной измене, за что экс-депутат получил 12 лет лишения свободы – он не находился под стражей и до сих пор безосновательно продолжал находиться на свободе.

"Сейчас Василий Ганыш задержан и помещен в государственное учреждение "Киевский следственный изолятор", – отметили в прокуратуре АРК.

Суд еще два года назад постановил, что политик-предатель содействовал России в подрывной деятельности на украинской территории, приняв участие в голосовании за российскую "конституцию Крыма". Кроме того, суд признал незаконным его участие в "выборах" в "Горсовет" Феодосии, которые проходили уже во время оккупации в сентябре 2014 года и по российскому законодательству.

В тренде Антициклон Valentin усилит жару в Украине: какой ждать погоды 2 июля

Реклама

А в 2015 году он был задержан на пропускном пункте Каланчак в Херсонской области.

Василий Ганыш был депутатом крымского парламента нескольких созывов. Кроме того, в 2008 году он занимал пост вице-мэра Феодосии. По версии украинского следствия, Ганыш был одним из тех, кто голосовал за проведение "референдума" о статусе Крыма и тем самым способствовал посягательствам на территориальную целостность Украины. Сам же он все обвинения в свой адрес отрицал.

Также смотрите сюжет о резолюции Генассамблеи ООН против российской милитаризации полуострова и оккупации территории Украины:

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама