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В Украине более тысячи пенсионеров, которым больше ста лет

16 октября, 05:41

Работают 1,3 млн женщин-пенсионеров

Американка стала миллионершей в свой день рождения

Американка стала миллионершей в свой день рождения / Фото: Depositphotos

По состоянию на октябрь этого года в Украине работают более 2,5 млн пенсионеров. Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины в ответ на запрос.

"По оперативным данным на октябрь 2019 года на учете в органах Пенсионного фонда Украины находилось 2,5 млн работающих пенсионеров, в том числе 1,3 млн женщин", – сообщили в Пенсионном фонде.

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Кроме того, на 5 сентября 2019 года в Украине насчитали 1078 пенсионеров, которым более 100 лет.

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Напомним, что пенсионный возраст для женщин в Украине снова подумывают поменять. Раньше украинки имели право выйти на заслуженный отдых в 55 лет, тогда как мужчины – в 60. С 2011 года пенсионный возраст начали повышать – ежегодно на шесть месяцев. Кроме того, как постановил Конституционный суд, осталась и пенсия по выслуге лет. То есть уже в 2019 году женщины уходят на пенсию в 59 лет. Планировалось, что в 2021 году пенсионный возраст для женщин вырастет до 60 лет.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" рассказывал, как менялись выплаты и правила начисления пенсий за последние 10 лет.

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