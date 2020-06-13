В Украине больше 30 тысяч заражений COVID-19: онлайн-брифинг Минздрава

Руководство Минздрава Украины проводит онлайн-брифинг об эпидемической ситуации в Украине. Глава ведомства Максим Степанов утром в субботу, 13 июня, сообщит новые данные о распространении коронавируса в стране.

Напомним, на утро 12 июня в Украине было 29 753 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 870 летальных, 13 567 пациентов выздоровели. Только за четверг зафиксировано 683 новых случая заражения. В лидерах по инфицированию населения остаются Черновицкая область и Киев. Смотрите подробнее карту заболевших по регионам.

Реклама В тренде Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам на 13 июня

Президент Владимир Зеленский и члены правительства обеспокоены, что коронавирус в Украине два дня подряд ставил антирекорды. Глава государства отреагировал на вспышку коронавируса и приказал быстро установить причины роста заболеваемости.

Кроме того, стало известно, что Владимир Зеленский переходит на особый режим работы в связи с выявлением COVID-19 у его жены Елены.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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