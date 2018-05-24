В Украине большие проблемы с пожарной безопасностью – ГСЧС

Проверку пожарной безопасности начали проводить по всей Украине после трагедии в российском Кемерово

В Украине могут закрыть 220 школ и детских садов, 30 больниц и 155 торговых центров. Все объекты провалили проверку пожарной безопасности, которую начали проводить по всей Украине после трагедии в российском Кемерово. Некоторые из торговых центров-нарушителей перечислил на заседании Кабмина глава Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. Николай Чечеткин отметил: это только половина проделанной работы. Впереди еще около 17 тысяч инспекций, которые завершатся к июлю.

Ранее сообщалось, что масштабные проверки пожарной безопасности в торговых центрах, больницах, школах и других заведениях выявили 15 тысяч нарушений.

По словам Чечеткина, в суды поданы иски на закрытие 37 объектов из-за нарушений требований пожарной безопасности.

Он отметил, что особенное беспокойство вызывает состояние с безопасностью ТРЦ, для которых характерными недостатками являются нарушение путей эвакуации, отсутствие или неисправность автоматических систем пожарной безопасности и оповещения, отсутствие и неисправность противопожарного водоснабжения, нарушение при эксплуатации электрооборудования и недостаточное обеспечение объектов огнетушителями.

Кроме того, глав ГСЧС указал на поступающие телефонные звонки с предложениями за определенное вознаграждение "порешать" вопрос относительно лояльного отношения во время проведения проверок.

В свою очередь премьер-министр Владимир Гройсман пригрозил объектам за саботаж проверок и невыполнение требований отключением электричества и экскаваторами, если не будет наведен порядок.