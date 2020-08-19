В Украине будет горячо: синоптик предупредила о сильной жаре

Несмотря на жаркую погоду, в некоторых областях будет мокро

Сегодняшние жара и грозы стоит ожидать и завтра. 20 августа ожидается до +34, а дожди местами намочат украинцев на севере, частично в центре и на юге. Не исключена мокрая погода в западных областях.

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Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталка Диденко.

По ее словам, после сегодняшней жары, завтра воздух будут освежать кратковременные грозовые дожди на севере, вдоль полосы Харьковщина-Днепр с районами и зацепит Николаевскую область.

"Остается вероятность дождей в западных областях. Жара еще, правда, будет преобладать, 26-32 градуса, на юге, если солнце в игре, – до +34. На западе ожидается 24-28 градусов. В Киеве завтра 30-32 градуса, однако есть надежда на кратковременный дождь, возможно с грозой", – написала Диденко.

Ослабление жары в столице ожидается уже 21-22 августа, однако в воскресенье, в День флага и на День независимости Украины, снова потеплеет до 27-30 градусов.

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Как сообщали новости "Сегодня", 12 августа Одессу накрыл мощный ливень с грозой. Первыми "жертвами" непогоды стали Киевский и Малиновский районы. Также сильно затопило курортный микрорайон Аркадия, возле аквапарка по ступенькам лился непрерывный поток воды.

А 18 августа Луцк накрыли сильные дожди, улицы ушли под воду. В сети появились фото и видео непогоды, которая застала горожан врасплох. На улицах города машины с трудом передвигались и буквально плыли по дороге.

Смотрите видео, как на днях град атаковал Днепр:

Видео: Instagram/tsvetkov1961

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