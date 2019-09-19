В Украине будет холодно и мокро: синоптики рассказали, где пройдут дожди

Сегодня украинцам лучше одеваться потеплей, а в некоторых областях придется брать с собой зонты

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На днях в Украине уже выпал первый снег, хоть и незначительный, но первые намеки на настоящую осень. Сегодня, 19 сентября, погода все еще будет холодной, но дождей станет меньше. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, на западе страны дождь будет поливать почти везде, кроме Черновицкой и Хмельницкой областей, и будет свежо – всего 13-16 градусов.

В центре дожди ожидаются в Киевской и Житомирской областях. В остальных областях региона сухо. Температура воздуха 14-16 градусов. В Киеве 13-15 и тоже обещают дождь.

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На севере дожди и 12-15 градусов, а на востоке без осадков и теплее – 15-18 градусов. А на юге сегодня будет довольно приятная погода – без осадков и до +20.

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Отметим, что пронизывающая мокрая и прохладная погода продержится не долго, осталось потерпеть несколько дней. Синоптики уточнили, когда вернется бабье лето.

Как сообщали новости "Сегодня", прогноз синоптиков относительно теплого сентября сбылся. А вот дальше будет холодать, в октябре увидим осеннюю "классику", а ноябрь будет суровым: холодным, мокрым, со снегом и заморозками. Читайте подробнее о прогнозе погоды для всей Украины на осень.

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