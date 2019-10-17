В Украине будет как в Африке: синоптик рассказала о погоде в пятницу

Наталия Диденко рассказала, что в пятницу Украина будет самой теплой в Европе

/ Фото: Pixabay

Лето среди осени в Украине продолжается. 18 октября по всей территории страны ожидается теплая погода – в среднем 20 градусов и без осадков. Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.

По ее словам, в пятницу Украина будет одной из самых теплых стран в Европе.

Что на севере Африки, что в Украине – почти одинаково, днем ожидается 18-24 градуса. Дожди маловероятны, много солнца, много синего неба. Ветер южный, слабый", – написала Диденко.

Она отметила, что ночью и утром в Украине будут туманы, которые ухудшат видимость до 300-500 метров.

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В Киеве завтра, 18 октября, снова сухо, ясно, солнечно и тепло – около 19-20 градусов.

Синоптик добавила, что на выходных ситуация существенно не изменится и будет тоже хорошая теплая погода.

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Как сообщали новости "Сегодня", в начале октября популярные горнолыжные курорты украинских Карпат засыпало снегом. В Черногорском горном поисково-спасательном посту, который расположен между Закарпатской и Ивано-Франковской областями, сообщили, что осадки начались еще 5 октября, и поделились снимками припорошенных снегом вершин. На следующий день снег падать не перестал и укрыл Буковель, Драгобрат, а также станцию "Захар Беркут". Снег продолжался и утром 7 октября, а температура воздуха в Буковеле составляла 1,4 градуса ниже нуля.

А тем временем, пока в Украине среди осени лето, на другом континенте бушует мощный ураган "Хагибис". В Японии мощный тайфун оставил страну без водоснабжения, а погибших уже насчитывается более 70 человек.

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