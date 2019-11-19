В Украине будет мерзкая погода: синоптик предупредила о серьезных морозах

Украинцам пора утепляться – в Украину стучится зима с существенным похолоданием

/ Фото: Pixabay

В ближайшие дни в Украину придут морозы, особенно будет холодно ночью. А вот завтра, 20 ноября, еще в некоторых областях будет больше 10 градусов тепла. Вот только эту погоду подпортят туманы и неприятная сырость. Об этом написала в Facebook синоптик Наталия Диденко.

По ее словам, немного тепло в среду еще побудет в западных областях, в Одесской области и в Крыму. В этих частях Украины дневная температура воздуха составит 10-15 градусов.

"Однако остальная территория Украины – 2-8 градусов максимально. Осадков каких-либо серьезных не предвидится. Однако наступает сейчас такой тяжелый облачный и влажный период с туманами, дождем и пронизывающим холодом до костей, что лучше бы нормальный дождь или снег. Восточный ветер начнет разгоняться до штормовых порывов – осторожно", – написала Диденко.

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В Киеве 20 ноября будет облачно, с туманами и моросью. Ветер восточного направления усилится в дневные часы или вечером. Температура воздуха в столице едва достигнет 4-5 градусов.

Синоптик отметила, что в последующие дни на этой неделе холод усилится, с четверга на востоке и в большинстве центральных областей ночью ожидается 4-10 градусов мороза.

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До календарной зимы осталось всего ничего, но погоду все равно трудно назвать ноябрьской. Как сообщали новости "Сегодня", зиму в Украине обещают преимущественно теплой, с большим количеством дней с плюсовой температурой, чем в предыдущие годы. Это последствия изменения климата. Синоптики порадовали прогнозом на зиму-2020.

А тем временем в далекой Австралии выпал аномальный град. Удар стихии пришелся по штату Квинсленд, вызвав угрозу наводнений. Сильнее других досталось жителям района Саншайн-Кост на юге штата. Смотрите, что натворила непогода:

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