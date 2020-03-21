Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,8
30,09

В Украине будут делать тесты на коронавирус: стали известны подробности

21 марта, 13:24

Юрий Божко

Производством тестов будет заниматься государственный центр Общественного здоровья

Государственный центр Общественного здоровья будет делать сотню тестов на коронавирус за час, а за сутки – до двух тысяч. Специальное оборудование и реагенты медикам передали холдинг Василия Хмельницкого "Ю-Фьючер (UFuture)" и одна из фармакологических компаний. Стоимость оборудования и расходных материалов достигает 6 млн гривен. Запустить аппарат в работу планируют уже в субботу, 21 марта.

"Мы получили приборы, которые нам позволят быстро и в больших объемах проводить лабораторную диагностику на коронавирусы. Вместе с оборудованием мы также получили наборы тест-систем, необходимую реагентику и все необходимые составляющие, которые комплексно закрывают вопрос проведения лабораторной диагностики на коронавирус", – говорит Людмила Черненко, заместитель генерального директора Центра общественного здоровья Украины​

В свою очередь Василий Хмельницкий, основатель компании UFuture, отметил, что, по его мнению, самая главная проблема– это паника у людей.

Реклама

"Поэтому мы – ответственный бизнес, мы будем всячески помогать всеми ресурсами, что у нас есть. Но, после конца карантина я предлагаю всем вернуться на свои рабочие места и начинать спокойно уверенно работать", – отметил Хмельницкий.

В тренде
Умерла известная социолог Ирина Бекешкина

Как заявлял ранее заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко во время брифинга о мерах по противодействию распространения коронавирусной инфекции, в Украине на COVID-19 тестируют только тех, кто обращается за медицинской помощью, так как установлен следующий алгоритм, который утвержден Всемирной организацией здравоохранения, что уменьшает нагрузку на систему здравоохранения.

Напомним, в случае массового распространения коронавируса COVID-19 власть готова ввести режим чрезвычайного положения на территории всей Украины.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

эпидемия тесты карантин коронавирус приборы

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Обновленная
Обновленная "Свобода слова Савика Шустера": где смотретьУкраина
Коронавирус и карантин в Украине: что известно на данный момент
Коронавирус и карантин в Украине: что известно на данный моментУкраина
Туризм пострадал от пандемии более всего: отрасль нужно реформировать
Туризм пострадал от пандемии более всего: отрасль нужно реформироватьЭкономика
У Авакова анонсировали введение чрезвычайного положения: комендантский час и строгая изоляция
У Авакова анонсировали введение чрезвычайного положения: комендантский час и строгая изоляцияУкраина
На Волыни заболели известный врач-пульмонолог и его жена: подозревают коронавирус
На Волыни заболели известный врач-пульмонолог и его жена: подозревают коронавирусЗапад
Врачи рассказали, когда ждать пик заболеваемости коронавирусом в Украине
Врачи рассказали, когда ждать пик заболеваемости коронавирусом в УкраинеУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...