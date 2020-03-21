В Украине будут делать тесты на коронавирус: стали известны подробности

Государственный центр Общественного здоровья будет делать сотню тестов на коронавирус за час, а за сутки – до двух тысяч. Специальное оборудование и реагенты медикам передали холдинг Василия Хмельницкого "Ю-Фьючер (UFuture)" и одна из фармакологических компаний. Стоимость оборудования и расходных материалов достигает 6 млн гривен. Запустить аппарат в работу планируют уже в субботу, 21 марта.

"Мы получили приборы, которые нам позволят быстро и в больших объемах проводить лабораторную диагностику на коронавирусы. Вместе с оборудованием мы также получили наборы тест-систем, необходимую реагентику и все необходимые составляющие, которые комплексно закрывают вопрос проведения лабораторной диагностики на коронавирус", – говорит Людмила Черненко, заместитель генерального директора Центра общественного здоровья Украины​

В свою очередь Василий Хмельницкий, основатель компании UFuture, отметил, что, по его мнению, самая главная проблема– это паника у людей.

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"Поэтому мы – ответственный бизнес, мы будем всячески помогать всеми ресурсами, что у нас есть. Но, после конца карантина я предлагаю всем вернуться на свои рабочие места и начинать спокойно уверенно работать", – отметил Хмельницкий.

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Как заявлял ранее заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко во время брифинга о мерах по противодействию распространения коронавирусной инфекции, в Украине на COVID-19 тестируют только тех, кто обращается за медицинской помощью, так как установлен следующий алгоритм, который утвержден Всемирной организацией здравоохранения, что уменьшает нагрузку на систему здравоохранения.

Напомним, в случае массового распространения коронавируса COVID-19 власть готова ввести режим чрезвычайного положения на территории всей Украины.

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