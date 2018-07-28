В Украине будут по-новому маркировать продукты

Сегодня, 07:16

Большинство товаров в нашей стране маркируется абсолютно неправильно

Фото: архив
Фото: архив

Пожалуй, всем приходилось сталкиваться с тем, что, пытаясь найти какую-то информацию на упаковке того или иного товара, ровным счетом ничего не получалось. Шрифт, которым написана информация, как правило, вообще нечитабельный, слишком маленький и неразборчивый. Плюс, даже если шрифт будет нормальным, очень часто случается так, что нужной информации на товаре попросту нет.

Чтобы защитить потребителей и наладить систему маркировки продуктов, в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект №8450 "Об информации для потребителей о пищевых продуктах".

Документ, который зарегистрировали в Раде, должен имплементировать европейские нормы в украинское законодательство. В первую очередь, это:

  • ясность и четкость названия пищевого продукта;
  • "читабельность" шрифта;
  • обязательное указание аллергенов;
  • требования к обозначению минимального срока годности или даты "употребить до";
  • регламентация обязанностей ответственных операторов рынка;
  • правила предоставления информации о пищевых продуктах дистанционной продажи;
  • требования к предоставлению информации о питательной ценности и исключения из них;
  • указания страны или места происхождения продукта, в случае необходимости;
  • условия хранения и использования, в предусмотренных случаях.

Кроме того, обязательно при маркировке нужно будет указывать, использовались ли наноматериалы при производстве продукта, а также информировать, было ли использовано рафинированное масло или жиры растительного происхождения.

К тому же, стоит отметить, что в меню кафе, ресторанов и других заведений общественного питания, обязательно нужно будет прописать аллергены, которые находятся в блюдах.

Если законопроект примут, он вступит в силу через полгода. Кроме того, предусмотрен переходный период, за который все участники рынка смогут перейти на новые нормы.

"На протяжении трех лет, после того, как закон вступит в силу, субъекты хозяйствования будут иметь возможность продавать на рынке ту продукцию, которая маркирована в соответствии с действительными на данным момент нормами законодательства. Чтобы не было необходимости в перемаркировке, изъятии, отзыве этой продукции с рынка", – говорит глава Госпотребслужбы Владимир Лапа.

Также законопроект четко устанавливает размеры штрафов за нарушение норм, которые прописаны в документе. Так, например, за введение в заблуждение потребителей относительно веществ и пищевых продуктов, вызывающих аллергические реакции или непереносимость, предусмотрен штраф для юридических лиц – 30 минимальных зарплат, а для физических лиц – 20.

За предоставление потребителям недостоверной информации штрафы для юридических лиц достигнут 15 минимальных зарплат, а для физических лиц – 10. Такие же штрафы предусмотрены и за изменение информации о пищевом продукте, которая обманывает потребителей.

Эксперты уверены, что система безопасности пищевых продуктов нуждается в немедленном реформировании, т.к. украинский потребитель не может чувствовать себя защищенным. Если законопроект все же примут, потребители смогут более осознанно выбирать, какой продукт они хотят приобрести.

Более детально о том, как в украинских магазинах маркируют продукты, читайте в материале сайта "Сегодня": Маркировка продуктов в магазинах: Украина перенимает европейские нормы

Напомним, в апреле 2018 года в Украине заработала новая система контроля над качеством продуктов
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Автор:

Анастасия Ищенко

Источник:

"Сегодня"

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