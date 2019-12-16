В Украине будут выдавать ID-карты без прописки и других "бумажек": подробности

К ID-карте не будет привязана информация о прописке, детях и семейном положении

Фото: Mikhail Palinchak

В Украине будут выдавать ID-карты без информации о прописке, детях и семейном положении. Об этом в интервью "Европейской правде" сообщил глава Государственной миграционной службы Максим Соколюк.

"Сейчас, благодаря тому, что появилось Министерство цифровой трансформации, процесс ускорился. Мы пойдем дальше и вообще заберем прописку с ID-карты, даже на чипе ее не будет, и так же не будет информации о детях, о семейном положении. Ведь эта информация может меняться очень быстро", – сказал он.

По его словам, есть планы сделать электронный сервис, чтобы и центральные органы исполнительной власти, и правоохранительные органы, и местные власти видели информацию о месте регистрации человека.

При этом Соколюк отметил, что указывать место регистрации текстом на ID-карты, или наклейкой не рационально.

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"Более миллиона человек в год меняют место жительства. Менять каждый раз карточку – очень дорого. Наклейка – и дорого, и возникает вопрос подделок. Чтобы сорвать эту советскую систему, нужно было просто отказаться от этого. Хотя мы понимали, что слом системы произойдет не сразу, и рассчитывали, что эти бумажки 2-3-4 года будут ходить, а потом исчезнут. Сейчас это время пришло", - сказал он.

По его словам, эта информация должна быть электронной.

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"Все органы, которым нужна (информация), должны иметь право ее видеть. В том числе банки, нотариусы и т. То есть лицо пришло, приложило к устройству свою ID-карту и тем самым подтвердило системе, что дает разрешение на просмотр определенной информации, например, места жительства", - отметил Соколюк.

По его словам, чтобы внедрить такие новшества, необходимо принять закон, который запретит "эти бумажки и изменит систему регистрации".

"Уже в следующем году здесь будут большие изменения", – сказал глава ГМС.

Ранее мы писали, что украинцы с ID-картами жалуются на обслуживание в банках.

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