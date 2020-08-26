В Украине бушевала непогода: обесточены более сотни населенных пунктов

Дожди, грозы и ветер, которые обрушились на Украину, натворили беды в нескольких областях. Из-за непогоды в стране без электроснабжения остались 139 населенных пунктов.
"По состоянию на 07:00 26 августа в результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 139 населенных пунктов", – рассказали в пресс-службе ГСЧС.
Без света остались люди в четырех областях:
- Житомирская – 68 населенных пунктов;
- Киевская – 54 населенных пункта;
- Винницкая – 14 населенных пунктов;
- Черкасская – 3 населенных пункта.
Над восстановлением электроснабжения уже работают бригады облэнерго.
Ранее мы сообщали, что в Украину идет фронт высокого атмосферного давления, который влечет за собой сухую погоду.
Также напомним, киевляне после дождя массово жалуются на затопленные дома. Из-за прохудившихся крыш и забитых ливнестоков пострадали жильцы домов разных районов города.
Тем временем в центре столицы ливневки уже не справляются с небольшими осадками:
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