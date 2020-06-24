В Украине бушует непогода: без света остались 120 населенных пунктов

В Украине не на шутку разбушевалась непогода. Из-за сильных дождей и ветра в стране без электроснабжения остались 120 населенных пунктов. Об этом рассказали в пресс-службе ГСЧС.

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"По состоянию на 7:00 24 июня в результате осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 120 населенных пунктов", – говорится в сообщении.

Без электричества остались жители шести регионов. Населенные пункты обесточены в:

Ивано-Франковская область – 62;

Сумская область – 17;

Житомирская область – 16;

Черновицкая область – 13;

Волынская область – 9;

Закарпатская область – 3;

Над восстановлением электроснабжения уже работают бригады облэнерго.

Также мы сообщали, что ливни привели к паводкам в Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской и Закарпатской областях. Там вода уже подтопила 197 населенных пунктов.

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Напомним, руководство страны уже отреагировало на стихийные бедствия. В частности, глава государства Владимир Зеленский заверил, что держит ситуацию на контроле и сделает все необходимое, чтобы оказать помощь людям.

Все подробности в спецтеме Непогода в Украине

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