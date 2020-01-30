В Украине бушует непогода: без света остались сотни населенных пунктов

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В Украине непогода уже натворила беды – без электроснабжения остались 397 населенных пунктов в восьми областях. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

"В ночь на 30 января в результате осложнения погодных условий (осадки и порывы ветра) в результате срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП обесточены 397 населенных пунктов в восьми областях", – говорится в сообщении.

В частности, в Полтавской области был обесточен 201 населенный пункт, в Черниговской – 88, в Сумской – 72, в Кировоградской – 10, в Донецкой – 10, в Черкасской – 8, в Днепропетровской – 6 и в Запорожской – 2.

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К восстановлению электроснабжения уже привлекли бригады облэнерго.

Ранее мы писали, что на Украину 30 января обрушится непогода. Синоптики прогнозируют снежные метели и штормовой ветер.

Также новости "Сегодня" сообщали, что последний зимний месяц – февраль – будет еще теплее. Более того, как прогнозируют синоптики, Украину посреди зимы зальют дожди, а температура воздуха днем временами будет подниматься выше 10 градусов тепла.

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