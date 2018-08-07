Как в Украине борются с "пятой колонной": за призывы к Путину ввести войска дают 6 лет тюрьмы

Сегодня, 07:33

Поймали сразу 11 новых подстрекателей, призывавших к свержению власти

В интернете. Вычислили десятки антиукраинских пропагандистов
В интернете. Вычислили десятки антиукраинских пропагандистов

Служба безопасности Украины отрапортовала о результатах борьбы с "пятой колонной" в Украине. В течение нескольких дней оперативники в пяти областях задержали 11 администраторов соцсетей, которые призывали к изменению границ Украины, размещая соответствующие публикации в поддержку боевиков и оккупантов. Как сообщили в пресс-центре СБУ, шестерых пропагандистов задержали в Одесской области, двоих — в Киевской, по одному — в Ивано-Франковской, Чер­новицкой и Донецкой. По предварительной информации, эти люди не были связаны между собой, но не исключено, что они получали указания от одних и тех же людей.

"Материалы в интернете задержанные размещали по указанию кураторов из российских спецслужб. За свою антиукраинскую работу они получали вознаграждение (как правило, небольшие суммы, около 2000 грн. — Авт.)", — резюмировали в пресс-службе СБУ.

Задержанным инкриминируют сразу три уголовных статьи, по которым им грозит до 15 лет тюрьмы.

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Как выяснила "Сегодня", фигуранты таких дел, которых с 2014-го насчитывается около 50, часто укрываются от правосудия или получают условные сроки. Один из последних приговоров интернет-пропагандисту был вынесен в середине июля Луцким судом. Согласно Единому госреестру судебных решений, подсудимый на оглашение вердикта не явился. По данным суда, мужчина был признан виновным в том, что зарегистрировал интернет-сообщество, призывающее президента России ввести войска в Украину в 2014-м и ликвидировать конституционный строй Украины. В приговоре отмечено, что адвокат обвиняемого попытался убедить судей, что на самом деле антиукраинские материалы в интернете размещал не его клиент, но это было опровергнуто показаниями одного из свидетелей. В итоге судья признал пропагандиста виновным и приговорил его к шести годам тюрьмы.

Подобный приговор в прошлом месяце огласили и в Смелянском суде Черкасской области. Как сказано в приговоре, один из местных жителей, сторонник самопровозглашенных республик, в течение трех дней размещал на своей странице видео, на котором представители формирований "ДНР" призывали свергнуть украинскую власть. После разоблачения подозреваемый признал свою вину, и был приговорен судом к двум годам тюрьмы условно. Кроме того, суд обязал его заплатить чуть более 17 тыс. грн, которые были потрачены на проведение лингвистической экспертизы материалов, опубликованных виновным.

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А один из первых приговоров интернет-подстрекателям с начала военного конфликта на Донбассе вынес горрайонный суд Александрии Кировоградской области в сентябре 2014 года. Судьи приговорили к четырем годам условного срока и к штрафу в 393,12 грн местного безработного, который с помощью соцсетей призывал украинцев вступать в ряды боевиков.
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Автор:

Игорь Серов

Источник:

"Сегодня"

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