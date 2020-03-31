В Украине для больных COVID-19 могут развернуть временные больницы: подробности

Минздрав уже разработал проект рекомендаций для разворачивания временных госпиталей

В то время, как Министерство здравоохранения решило, кого госпитализировать в первую очередь, заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко сообщил, что для пациентов с COVID-19 в выставочных центрах и дворцах спорта могут развернуть временные больницы, сообщает "Гордон".

По его словам, Минздрав уже разработал проект временных рекомендаций для разворачивания госпиталей за пределами учреждений здравоохранения.

"Этот проект мы вчера направили в два профильных академических института – Институт общественного здоровья и Институт эпидемиологии, – чтобы они проработали (идею), и после этого будем видеть возможность размещения дополнительных койко-мест в случае необходимости в так называемых выставочных центрах и дворцах спорта", – сообщил он.

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При этом, как отметил Ляшко, если украинцы будут соблюдать карантин, такого варианта развития событий можно избежать.

"Все контактные, все больные, все, кто вернулся из-за границы, должны выдержать 14-дневную самоизоляцию. Именно самоизоляция – один из эффективных путей предупреждения распространения коронавирусной болезни", - сказал он.

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Также Виктор Ляшко напомнил, что в Украине определили 240 больниц для пациентов с COVID-19.

"Это так называемая первая волна больниц... В них 67 тыс. койко-мест, из них 11 тыс. – это профильные, для инфекционных больных", – рассказал Ляшко.

Больницы второй волны начнут принимать больных, когда более 50% койко-мест в больницах первой волны будут заняты пациентами.

Возле каждой больницы развернуты пункты медицинской сортировки, где будут определять наличие у пациентов коронавирусной инфекции.

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