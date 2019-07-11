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В Украине дожди и похолодание: синоптики предупредили о непогоде

11 июля, 09:34

Сегодня погодные условия ухудшатся, а местами температура воздуха опустится ниже 20 градусов

Фото: Pixabay

Сегодня в Украине будут доминировать холод и дожди. Мокрая погода будет по всей территории страны, а температура воздуха будет колебаться от 17 до 25 градусов. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, в западных и центральных областях дожди будут везде, а температура воздуха от 18 до 21 градуса.

Немного прохладней будет на севере страны – 17-19 тепла и тоже мокро. В восточных областях будет потеплее – до +23 градусов. Там тоже дожди.

А теплее всего сегодня будет на юге, но и без жары – от 21 до 25 градусов. Дождь.

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Также, несмотря на мокрую погоду, синоптики предупреждают о чрезвычайном уровне пожарной опасности в Винницкой, Ровенской, Черкасской, большинстве районов Запорожской, Одесской, Полтавской, Николаевской, Луганской областей и в Крыму.

Как сообщали новости "Сегодня", на днях непогода в Украине обесточила более 130 населенных пунктов. Больше всего досталось Киевской области – 64 населенных пункта были без электричества. Далее Закарпатская – 26, Сумская – 16, Тернопольская – 12, Житомирская – 8, Кировоградская – 5, Днепропетровская – 1. А тем временем непогода на Закарпатье сносила крыши и ломала деревья.


Средина лета, по всем параметрам, должна быть самой жаркой частью года. Но холодный циклон с севера "отменил" жару в средине июля – в ближайшие несколько дней температура воздуха еще понизится на несколько градусов. Читайте подробней о прогнозе погоды до начала следующей недели.

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Тег погода, дождь, похолодание, синоптики, непогода

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