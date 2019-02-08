В Украине еще один телеканал попал под запрет на трансляцию

Трансляция телеканала "Наше любимое кино" запрещена Нацсоветом за показ советских и российских фильмов.

Фото из открытых источников.

В Украине еще один телеканал попал под запрет на трансляцию //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/c38/472/5c5c38472e62e.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/c38/472/5c5c38472e62e.jpg 2019-02-08T01:41:00+02:00 Украина Трансляция телеканала "Наше любимое кино" запрещена Нацсоветом за показ советских и российских фильмов.

В четверг, 7 февраля, на заседании регулятора Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины приостановил работу телеканала "Наше любимое кино" за показ запрещенных в Украине советских и российских фильмов.

Как объясняют члены Нацсовета, телеканал показывал русскоязычные фильмы с участием российских актеров, которые в свою очередь были включенных в "черный список" деятелей культуры в Украине.

"Предложено принять решение об ограничении трансляции телеканала "Наше любимое кино" на шесть месяцев, выполнить норму закона, привести деятельность канала в порядок", – заявил перед голосованием глава Нацсовета Юрий Артеменко.

В ходе заседания представитель телеканала просил не ограничивать трансляцию или отложить принятие такого решения. Не смотря на просьбу, Нацсовет единогласно принял решение об ограничении деятельности телеканала. После обе стороны продемонстрировали решительность в разрешении данного спора в судебном порядке.

С 2014 года в Украине действует ограничение на российское влияние в культурной сфере. За четыре года были приняты несколько законов, которые запрещают показ некоторых фильмов, ввоз на территорию Украины книг "антиукраинского содержания". Также был создан черный список российских деятелей культуры, в котором на данный момент находятся более 140 человек, список постоянно пополняется.

Напомним, сайт "Сегодня" рассказывал о том, что Украина запретила ввоз из России почти трех десятков книг.

А также, ранее сообщалось, что в Латвии запретили ретрансляцию канала "Россия РТР" за антиукраинскую пропаганду.

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