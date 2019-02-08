В Украине еще один телеканал попал под запрет на трансляцию
Трансляция телеканала "Наше любимое кино" запрещена Нацсоветом за показ советских и российских фильмов.
В четверг, 7 февраля, на заседании регулятора Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины приостановил работу телеканала "Наше любимое кино" за показ запрещенных в Украине советских и российских фильмов.
Как объясняют члены Нацсовета, телеканал показывал русскоязычные фильмы с участием российских актеров, которые в свою очередь были включенных в "черный список" деятелей культуры в Украине.
"Предложено принять решение об ограничении трансляции телеканала "Наше любимое кино" на шесть месяцев, выполнить норму закона, привести деятельность канала в порядок", – заявил перед голосованием глава Нацсовета Юрий Артеменко.
В ходе заседания представитель телеканала просил не ограничивать трансляцию или отложить принятие такого решения. Не смотря на просьбу, Нацсовет единогласно принял решение об ограничении деятельности телеканала. После обе стороны продемонстрировали решительность в разрешении данного спора в судебном порядке.
С 2014 года в Украине действует ограничение на российское влияние в культурной сфере. За четыре года были приняты несколько законов, которые запрещают показ некоторых фильмов, ввоз на территорию Украины книг "антиукраинского содержания". Также был создан черный список российских деятелей культуры, в котором на данный момент находятся более 140 человек, список постоянно пополняется.
Напомним, сайт "Сегодня" рассказывал о том, что Украина запретила ввоз из России почти трех десятков книг.
А также, ранее сообщалось, что в Латвии запретили ретрансляцию канала "Россия РТР" за антиукраинскую пропаганду.
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