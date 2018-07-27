В Украине есть значительный прогресс в судебной реформе и доверии к судам – эксперт ЕС

Доверие людей к судебной системе выстраивается десятилетиями, и даже в странах старой демократии она никогда не бывает полной. Вершина доверия, которой можно достичь в обществе к судам – между 70% и 75%. В Украине эта цифра – где-то между 5% и 10%. Об этом сообщил руководитель проекта ЕС "Право-Justice" Довидас Виткаускас, рассказывая о вызовах и достижениях украинской судебной реформы

Прежде всего представитель Евросоюза предостерег от слишком пессимистического восприятия тех изменений, которые происходят в украинском правосудии в последние три года. В частности, он категорически не согласился с утверждением, что реформы не произошло:

"В управленческих подходах и в реформах всегда существует двойная дискуссия – кто важнее: человек или система? Или же, если в системе хотя бы одно гнилое яблоко, то система портится, или, наоборот, даже из таких полусгнивших яблок систему можно улучшить и даже сделать более эффективной? В Украине за последние 4 года после Майдана особый акцент делается на человеческом факторе, в частности на компоненте добродетели. Это нормально", – считает Довидас Виткаускас, опираясь на собственный опыт внимательного наблюдения за ходом судебной реформы в Украине.

Продолжив аналогию с гнилыми яблоками, он добавил, что отлаженная система способна максимально ограничить негативный эффект от присутствия в ней несовершенных элементов.

Принципиальными основами для эффективной и добропорядочной судебной власти Довидас Виткаускас назвал независимость и прозрачную систему подотчетности судов перед обществом. Именно эти системные элементы внедряет судебная реформа через законодательную и институциональную защиту судей от влияния политиков и влиятельных лиц наряду с усилением дисциплинарной ответственности судей за нарушение правил профессиональной этики и законов Украины.

Вместе с тем, говорит представитель ЕС, очистка судебной власти от нечестных или неправильно мотивированных судей – один из приоритетов реформы, и на этом пути уже есть заметный прогресс.

"Во время отбора в Верховный суд в прошлом году Высшая квалификационная комиссия судей через собеседования, через психологическое тестирование проверяла мотивацию – почему люди идут на эту работу, и однозначно негативную оценку получали те кандидаты в судьи, чья мотивация била исключительно финансовой", – отметил эксперт.

По мнению Виткаускаса также следует избегать излишне радикального подхода к кадровому наполнению судебной власти.

"Правосудие само по себе любит стабильность, предсказуемость, ясность. Если мы пытаемся достичь именно этого, то его невозможно достичь без опыта. В связи с перезагрузкой судебной власти, реформой сектора правосудия, – идея, которую мы помогаем украинской власти реализовать, то это, конечно, не забывать, что людей надо менять, необходима "новая кровь", но ее обязательно надо смешивать с опытом", – подытожил эксперт.

Напомним, оценивая судебную реформу в Украине глава Венецианской комиссии Джанни Букиккио отметил, что она ему напоминает "революцию Коперника".

Напомним, ранее судьи и адвокаты рассказали, что будет означать судебная реформа для обычных людей.

Как заявлял Петр Порошенко, в украинском правосудии начинается новая эпоха. Он отметил, что благодаря изменениям профильного законодательства в Украине внедряются "европейские стандарты судопроизводства