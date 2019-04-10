В Украине ежегодно от нападений собак гибнут до десяти человек

Число напуганных и покусанных собаками украинцев не поддается учету

В Украине ежегодно от нападений собак гибнут до десяти человек 2019-04-10T17:55:00+03:00 Украина Число напуганных и покусанных собаками украинцев не поддается учету

В Украине от нападений собак каждый год гибнет до десяти человек, а число покусанных и напуганных агрессивными псами не удается установить, потому что до суда такие случаи обычно не доходят. Почему домашнее животное становится агрессивным и как найти управу на соседа, если его пес терроризует вас, выясняли журналисты "Сегодня".

Так, на популярной в Киеве Оболонской набережной овчарка напала на ребенка. Малыша везла няня в коляске. По словам женщины, она четко услышала, как владелец дал псу команду "Фас". На крик сбежались рыбаки, мужчины оттянули собаку, но та несколько раз успела укусить ноги ребенка. Полицию и "скорую" вызвали очевидцы.

"Мужчина выгуливает собаку без намордника, и она покусала ребенка, и мужчина пытался сбежать с места происшествия", – отметила Диана Шутько, инспектор Оболонского управления столичной полиции

Владельцу овчарки назначили штраф в 85 гривен. Было три судебных заседания, но ни на одно из них 20-летний парень не явился. Лечили и водили к психологу покусанного ребенка родители за собственные средства.

"Эта мера наказания, она не соответствует реалиям сегодняшнего дня. Он никакой ответственности фактически не несет", – считает Евгений Грушовец, адвокат семьи пострадавшего мальчика.

Именно из-за мизерного наказания в случае легких телесных повреждений дело об агрессии собак в суд доводят редко, пояснил адвокат. Совместно с коллегами Евгений Грушовец более двух лет назад разработал законопроект об усилении ответственности владельцев животных. В частности, предлагается увеличить штрафы.

Однако закона до сих пор нет, даже в повестке дня. А профессиональные кинологи уже от себя добавляют: не существует на сегодняшний день какого-либо государственного контроля за разведением и содержанием породистых собак.

"Она должна ходить на этом поводке. Не должна тянуть меня в разные стороны, она должна слушаться мои команды", – говорят они.

На владельца, который не справляется с хищником, можно заявить в полицию. Если собака кого-то покалечила или загрызла до смерти, ее конфискуют и усыпят. А потому хороший хозяин, заботясь о животном, прежде чем завести собаку в доме, предусмотрит, как будет выгуливать ее в наморднике и на поводке, а также обязательно научит слушать команды.

Ранее мы писали о том, что в Днепре женщина сломала руку и позвоночник из-за нападения стаи бездомных собак. По словам пострадавшей, травмы она получила, когда пыталась отбиться от стаи бездомных собак. На женщину животные напали поздно ночью, когда она шла по тропинке через балку.

Ранее мы писали о том, что жителей села под Черниговом терроризируют стаи собак. Люди признались, что боятся отпускать детей в школу без сопровождения.

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