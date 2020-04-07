В Украине еженедельно могут проводить по 30 тысяч тестов на COVID-19 – Минздрав

Сейчас в стране в день тестируют около тысячи человек

Министерство здравоохранения Украины сейчас готово поводить по 30 тысяч тестирований на коронавирусную инфекцию в неделю. Об этом заявил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко в эфире одного из украинских телеканалов.

"Украина готова проводить по состоянию на данный момент 30 тысяч тестирований в неделю, в дальнейшем наша стратегия развития позволит делать 80 тысяч тестирований", – рассказал Ляшко.

Он отметил, что на данный момент в стране проводят около тысячи тестов в день, и пока что в большем количестве нет необходимости.

Реклама

Напомним, ранее новости "Сегодня" рассказывали, в каких случаях делают тесты на коронавирус и где пройти тестирование. Отметим, что бесплатные тесты проводят только по назначению врача и только в государственных клиниках. В частных – направление не нужно, но стоят тесты от 800 до нескольких тысяч гривен.

В тренде Эксперт объяснил, почему чрезвычайной ситуации не хватит для победы над коронавирусом в Украине

Также сообщалось, что Украина разработала свои высокоточные тесты на коронавирус. Новая тест-система для диагностики COVID-19 на основе количественной полимеразной реакции (ПЦР) уже прошла регистрацию, ее точность и специфичность подтверждена на уровне 99,9%.

Как переживают пандемию коронавируса в мире – смотрите в сюжете:

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама