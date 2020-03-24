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В Украине готовят серийное производство тест-систем на коронавирус

24 марта, 15:06

Сергей Мартынец

Появились три отечественных производителя тест-систем ПЦР-диагностики и уже идут испытания

На днях стало известно, что в Украине появились свои экспресс-тесты на коронавирус, а теперь три отечественных производителя испытывают тест-систем ПЦР-диагностики и в ближайшее время их запустят в серийное производство. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко, сообщает пресс-служба Минздрава.

"В Украине зарегистрировано три отечественных производителя тест-систем ПЦР-диагностики. Продукция двух из них уже испытывается вирусологической лабораторией института Национальной академии наук Украины. В ближайшее время мы выйдем на серийное производство, у государства есть средства на закупку тест-систем", – сказал он.

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Ляшко отметил, что на сегодняшний день в Украине работают 28 лабораторий, способных проводить более 200 исследований в сутки каждая. В случае необходимости Миинздрав будет привлекать частные лаборатории и перепрофилировать ветеринарные и ВИЧ-лаборатории.

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"При наличии тест-систем мы способны протестировать все население страны за один месяц", – заявил замминистра.

Как сообщали новости "Сегодня", в Украину прибыл самолет ВСУ с тестами и масками из Китая. В Офисе президента заверили, что медицинские средства, в частности тесты для ПЦР, будут переданы в лаборатории в каждый регион Украины. Экспресс-тесты, а также медицинские маски, будут направляться для первоочередных нужд медиков, военнослужащих, сотрудников полиции, пограничной службы.

В свою очередь в Минздраве рассказали, кто вправе использовать экспресс-тесты на коронавирус. В ведомстве отмечают, что тестирование будут проводить в случае подозрения на COVID-19 только врачи определенных учреждений здравоохранения. Медики должны сделать два теста: один на грипп и экспресс-тест на коронавирус.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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тесты коронавирус ПЦР Виктор Ляшко ПЦР-тесты

Источник: Сегодня

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