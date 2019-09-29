В Украине готовятся к новым ракетным испытаниям

На начало октября перекрыта часть Черного моря у побережья Одесской области

Вильха / Фото: СНБО

Недавно в Черном море испытали новые штурмовые катера "Кентавр", а теперь акваторию вблизи Одесской области перекрыли для ракетных стрельб.

Об этом сообщает "Милитарный портал" со ссылкой на оповещение A3345 / 19 NOTAM (Notice to Airmen).

Так, 3 и 4 октября будет ограничен доступ к мысам "Калфа", "Ледники" и 1-10 км морской косы от н.п. Лебедевка на побережье Черного моря в связи с ракетными стрельбами.

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Этот район в Одесской области уже традиционно используется военными для испытаний ракетного вооружения.

Так, последний раз, 30 августа, военные там испытали модернизированные ракеты "Вильха-М", по результатам которых заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Кривонос заявил о решении СНБО по скорейшему принятию на вооружение и поставки новых ракет для реактивных систем залпового огня. Смотрите видео испытаний:

29 июля были проведены очередные испытания ракетного комплекса "Вильха-М", на которых отрабатывали очередные задачи по проверке и совершенствованию ряда технических и технологических решений. Пуск ракет проводили штатными расчетами 107-й реактивной артиллерийской бригады. Именно эта бригада будет первой в Вооруженных силах, арсеналы которой будут усилены новыми разработками.

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