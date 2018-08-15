В Украине хотят искать алмазы: где могут быть месторождения

Сегодня, 07:06

Геологи просят на поиски минерала в Украине $300 млн из бюджета. Экономисты: это невыгодно

В Украине хотят искать алмазы: где могут быть месторождения

В Госслужбе геологии и недр снова заговорили о планах добывать алмазы в Украине. По словам чиновников, залежи самого твердого в мире минерала у нас достаточно перспективны, но вот денег на их поиск пока нет.

По данным Госслужбы, кристаллы алмазов в разное время находили в Донецкой, Запорожской, Винницкой, Ровенской и Хмельницкой областях. Сейчас поисковые работы ведутся недалеко от города Кропивницкий, где пару лет назад обнаружили небольшие залежи кимберлита — горной породы, в которой часто находят алмазы. В целом же эксперты госслужбы уверяют — по региональным и локальным критериям алмазоносности Украина имеет все предпосылки для открытия промышленных месторождений алмазов, как коренных (в кимберлитовых трубках), так и рассыпных.

По словам чиновников, поисковые работы влетят в копеечку: стране понадобится минимум $300 млн из госбюджета, но зато каждый потраченный доллар окупится в сто раз через несколько лет.

"Например, в течение пяти лет было потрачено $300 млн на поиски австралийских месторождений алмаза (трубка Аргайл и другие). То есть $60 млн в год. Через 4 года с начала эксплуатации трубка Аргайл покрыла расходы на геологоразведовательные работы и уже начала приносить прибыль, — заявил глава Госгеонедр Олег Кирилюк. — Средства, которые направлялись на разведку месторождений алмазов, возвращались бы государству в сотни раз и могли бы наполнять казну нашей страны".

Правда экономисты придерживаются противоположного мнения:

"Действительно, залежи алмазов у нас есть, и это известно давно. Но проблема в том, что их себестоимость будет настолько высокой из-за высоких затрат на промышленную добычу, что это делать просто невыгодно. Так же, как и добывать золото из океана, в котором его миллионы тонн. Например, залежи серебра есть в Чехии и Германии, а золота — в Испании. Но они тоже не занимаются добычей", — говорит экономист Александр Охрименко.

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Чем еще богаты

Сегодня в Украине добывают лишь поделочные драгоценные камни: родонит, янтарь, камнесамоцветное сырье и мраморный оникс. Так, запасы оникса хранятся в Хмельницкой области и составляют 213 тонн, родонита — 419 тонн в Ивано-Франковской области.

"Также уже сегодня можно сэкономить значительные госсредства, если наладить добычу меди и фосфоритового сырья. Хотя у нас есть значительные залежи этих ископаемых, но они до сих пор не разработаны, и сегодня мы вынуждены ввозить их в большом количестве из-за рубежа", — говорит Кирилюк.
добыча, месторождение, алмазы, геология , янтарь

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Автор:

Ирина Крикуненко

Источник:

"Сегодня"

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