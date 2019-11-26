В Украине хотят изменить стандарты производства курятины

Второй Международный Конгресс "Рациональное использование антибиотиков в современном мире. Antibiotic resistance STOP!" прошел в Киеве во время Всемирной недели правильного использования антибиотиков. Мероприятие объединило более 700 специалистов из разных стран. Ученые и эксперты бьют тревогу: устойчивость к антибиотикам уже привела к росту смертности от болезней, которые раньше успешно лечились коротким курсом антибактериальных препаратов. По статистике, от болезней, вызванных резистентными бактериями, каждый год умирает около 700 тысяч человек. К 2050 году, по прогнозам медиков, количество жертв может достичь 10 млн человек в год, и это только в США.

Одно из величайших открытий прошлого века, спасшее миллионы жизней, сейчас представляет глобальную угрозу из-за неконтролируемого использования в медицине и животноводстве. При этом 80 % антибиотиков применяются в производстве животноводческой продукции. Поэтому закономерно, что в конгрессе приняли участие производители курятины и свинины, которые отказались от антибиотиков на всех этапах производства и пропагандируют изменение стандартов пищевой промышленности в Украине.

Управляющий акционер бренда курятины "Эпикур" Алексей Коваленко в своем выступлении извинился от имени отрасли, которая использует наибольшие количество антибиотиков для профилактики и стимуляции роста. С момента основания "Эпикур", продукция которого производится на мощностях Владимир-Волынской птицефабрики, своим примером доказывает, что куриное мясо, выращенное без антибиотиков, может быть и в Украине. Компания активно привлекает внимание общества к проблеме антибиотикорезистентности и стремится изменить стандарты отрасли пищевой промышленности в целом, выступая с общественно значимыми инициативами, в частности, регистрирует петиции о запрете использования антибиотиков в сельском хозяйстве.

Качеством нельзя жертвовать в угоду прибыли — подтверждая этот тезис, Коваленко рассказал о стандартах производства "Эпикур" и мировом опыте отказа от антибиотиков крупнейших производителей курятины в США, таких как Tyson Foods Inc, Pilgrim's Pride Corp, Perdue Farms.

При этом он отметил, что каждый человек сам выбирает, каким продуктам отдать предпочтение, поэтому перемены напрямую зависят от спроса. "Мы сами выбираем, какие продукты нам есть. Вредные или полезные, с антибиотиками они выращены или нет. Каждый день мы делаем выбор своим кошельком в пользу качественных или дешевых продуктов. Поэтому требование потребителя может менять рынок. И даже гораздо быстрее чем регуляторы", – говорит Алексей Коваленко.

В то же время спикер отметил, что важная роль в решении этой проблемы принадлежит государству, ведь изменения должны произойти на законодательном уровне. "Мы будем делать все возможное, чтобы обратить внимание государства и общества к проблеме бесконтрольного использования антибиотиков в пищевой промышленности и решить ее. Создать систему контроля использования антибиотиков и маркировки продуктов. Антибиотикорезистентность – это угроза, решать которую необходимо сообща: государству, обществу и бизнесу", – говорит Алексей Коваленко.

Потребитель становится требовательнее и выбирает продукты все более осознанно. В странах, где люди знают о негативном влиянии на организм продуктов, для производства которых использовались антибиотики, происходят существенные трансформации в отрасли. В Украине – этот процесс только начинается. Во многом благодаря стремлению ТМ "Эпикур".

Напомним, к 2050 году, по прогнозам медиков, количество ежегодных жертв от нерационального использования антибиотиков только в США достигнет минимум 10 млн человек.

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