В Украине хотят отменить "лишние" справки: министр озвучил детали

Михаил Федоров считает, что оцифровать «совок» не вариант и лучше просто избавиться от некоторых документов

/ Фото: Григорий Салай, Сегодня

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В Украине в ближайшей перспективе хотят перевести в онлайн 100 самых востребованных государственных услуг, однако есть такие, от которых и вовсе лучше избавиться. Об этом рассказал в интервью сайту "Сегодня" вице-премьер-министр – министром цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Еще неделю назад хотели за год 50 самых востребованных госуслуг перевести в онлайн. Сейчас хотим 100. И сделать так, чтобы за три года этими услугами начало пользоваться 50% целевой аудитории. И чтобы на 90% эти люди были удовлетворены", – сказал он.

Федоров отметил, что оцифровывать "совок" и существующие услуги не вариант. По его мнению, многие справки нужно просто отменить, поскольку услуги предоставляются очень долго.

"Например, справка о несудимости. Эти данные есть в спецреестре. Любая организация может подключиться к реестру и получить информацию. Зачем заставлять человека получать справку? То же самое со справкой о месте регистрации. Также есть ряд услуг по регулированию бизнеса. Мы разбираемся, какие там лишние лицензии. Готовим список", – подчеркнул министр.

Читайте на сайте "Сегодня" полный текст интервью с министром цифровой трансформации Украины Михаилом Федоровым: "Исправим то, что всех бесит".

Напомним, на днях он уже рассказывал, что в Украине создают электронные водительские права. Вице-премьер считает, что водителям незачем будет с собой носить пластиковое удостоверение, если оно будет в смартфоне.

Как известно, президент Владимир Зеленский подписал указ об упрощении доступа к госуслугам. Подробнее смотрите в сюжете:

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