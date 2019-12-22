В Украине хотят отменить наказание за "жучки"

Нардепы считают, что спецслужбы не должны "размениваться" на скупщиков устройств для прослушки

/ Фото: AFP

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В Украине хотят прекратить преследовать тех, покупает для собственных целей так называемые "жучки" – устройства для тайного получения информации. На днях в Верховной Раде зарегистрировали законопроект №2578, согласно которому из Уголовного кодекса намерены изъять статью 359. Как известно, сейчас она звучит так: "Незаконное приобретение, сбыт или использование специальных технических средств получения информации". Максимальное наказание, которое предусматривает статья – 10 лет тюрьмы.

Авторы законопроекта считают, что покупки таких устройств нужно декриминализировать, и объясняют, почему решились на такой шаг.

"Нет ни единой информации о гибели людей из-за спецтехсредств, нет ни единой информации о нанесении вреда частным или государственным интересам во время приобретения, контрабанды или реализации такой техники", – сообщается в пояснительной записке.

Авторы документа также приводят такие данные:

"Единый госреестр судебных решений насчитывает сотни обвинительных приговоров, фабула дела у которых типична. Гражданин покупает в популярном интернет-магазине устройство стоимостью 360-480 грн. Иногда, пытаясь подзаработать, граждане перепродают такие товары через популярные интернет-ресурсы. Именно таких "преступников" сегодня ловят сотрудники СБУ, иногда делая контрольные закупки".

По мнению законодателя, страх быть привлеченным к уголовной ответственности отталкивает талантливых "технарей" заниматься разработками и развивать сферу информационных технологий.

"Кроме того, все это отвлекает правоохранителей спецназначения от основного задания по обеспечению госбезопасности Украины", – говорится в пояснительной записке к документы.

Эксперт в области права, адвокат Иван Либерман говорит, что декриминализировать статью можно, но крайне осторожно.

"При этом нужно и важно обозначить четкий перечень разрешенных технических средств, – говорит Либерман. – Важно указать, что разрешенные техсредства – это, например, устройства, которые не могут собирать информацию больше стольких-то минут. Декриминализировать так, чтобы люди могли покупать абсолютно все устройства – такого делать нельзя".

По словам Либермана, в Украине все же было очень много фактов, когда такие устройства использовались в саунах, массажных салонах и прочих местах, где людям приходилось раздеваться.

"История говорит о том, что некоторые такие записи потом использовались в качестве компромата. При этом история умалчивает статистику, которая точно есть", – говорит Либерман.

Напомним, в конце ноября в онкодиспансере Одессы разгорелся скандал.Одна из пациенток обнаружила на крупном порносайте видеозапись проведения ей УЗИ. Женщина обратилась в полицию. Позже выяснилось, что к тайной видеосъемке может быть причастен врач, который арендовал кабинет в онкодиспансере.

Ранее в Раде разрешили правоохранителям из ГБР, НАБУ и полиции вести прослушку во время следствия. Подробности – в сюжете:

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