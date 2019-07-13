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В Украине хотят внедрить пешеходные переходы с "косой зеброй"

13 июля, 05:20

Угол смещения сторон переходов должен быть не более 70 градусов

Фото: Pixabay

В проект новых изменений в государственные строительные нормы "Улицы и дороги населенных пунктов" внесен новый пункт, который дает возможность устраивать наземные пешеходные переходы с "косой зеброй". Об этом сообщили в пресс-службе Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины.

Согласно предложенному изменению в ГБН, возможно устройство пешеходных переходов наискось при условии, что угол смещения сторон переходов должен быть не более 70 градусов.

"Казалось бы незначительное, но такое важное для безопасности на пешеходных переходах изменение – проектировать их не под прямым углом к тротуару, а чуть наискось. Первое – от этого пешеходов становится лучше видно водителям, второе – сами пешеходы начинают автоматически смотреть в сторону движения автомобилей, чего не всегда делают на обычном переходе. Это успешно работает в Париже, Брюсселе и многих других городах Европы. И действительно, аварий на таких переходах происходит до 10% меньше. Если только изменением угла расположения "зебры" можно спасти чью-то жизнь, то почему этого не делать у нас в Украине? " - отметил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе.

По оценкам экспертов, благодаря "косой зебре" водителям легче видеть, есть ли на пешеходном переходе люди. Таким образом, снизится риск наезда на пешехода или осуществления аварийной ситуации. Более того, такой вид "зебры" повышает внимательность самого пешехода и заставляет его смотреть в сторону транспортных средств.

Напомним, ранее в Украине разрешили строить автоматизированные многоэтажные парковки. Проектировать и устанавливать такие конструкции можно будет уже с 1 июля 2019 года.

Кроме того,  в Украине разрешат строить парковки на крышах зданий. В Кабмине придумали, как решить проблему нехватки места для автомобилей.


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Тег дорога, переход, водители, зебра

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