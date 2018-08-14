В Украине хотят ввести штрафы за школьную травлю: почем обойдется буллинг задирам

В конце прошлой недели в Минобразования озвучили пугающую цифру — в 2017 году почти 110 тысяч человек обратились к психологам из-за травли в школах. Среди последних громких случаев буллинга — избиение компанией старшеклассников ученика восьмого класса в Житомирской области и жестокое избиение девочки в Одессе, которое к тому же сняли на видео. Для решения проблемы в Верховной Раде хотят ввести штрафы для самих хулиганов, их родителей и учителей. "Сегодня" выяснила, во сколько обойдутся издательства и как с этим справляются в других странах.

Размах проблемы

Лариса Самсонова, глава Департамента инклюзивного и внешкольного образования МОН, отмечает: из 109 тысяч обращений к психологам в прошлом году чаще всего жаловались дети (39%), учителя (29%) и родители (27%). В МВД добавляют: с буллингом (англ. "bully" — задирать) в 2017-м столкнулись 67% детей. По данным Госстата, в минувшем учебном году в школах числилось чуть более 3,9 млн детей, а значит 2,6 млн пережили или были свидетелями издевательств. Из них 40% никому об этом не говорили и не обращались за помощью — чуть менее половины стыдятся говорить об этом, а 22% считают явление нормой. По данным общественной организации STUDENA, в 2018-м почти 64% учителей столкнулись с травлей детей в своем классе. Самсонова говорит, что по статистике количество сообщений о буллинге увеличилось, но она не считает, что это плохо:

"То, что увеличился показатель, означает, что люди уже знают, что такое буллинг. Что дальше с этим делать — мы уже должны думать".

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Санкции

Над решением проблемы работают и в парламенте — группа нардепов зарегистрировала законопроект о противодействии буллингу. В первую очередь это понятие закрепляется в законодательстве как "моральное или физическое насилие, агрессия в любой форме, или любые другие действия, совершенные с целью вызвать страх, тревогу и подчинить человека своим интересам". Также планируется ввести штрафы конкретно за травлю, которых сейчас нет. К слову, родителей одесских подростков, избивших ровесницу, оштрафовали на 51 грн по статье "невыполнение обязанностей по воспитанию детей".

По новым правилам, задир хотят штрафовать на 850 грн. Если же в буллинге участвовал несовершеннолетний, то этот штраф придется оплатить его родителям. При повторном нарушении закона штраф увеличится до 3400 грн. Директора школ должны будут утверждать планы противодействия буллингу в школах и следить за их выполнением. Эти планы, а также данные учеников-задир планируют публиковать на сайте школы. При этом самих учителей обяжут сообщать о буллинге, свидетелем которого они стали. За умалчивание им грозит штраф до 1700 грн.

Страх и риски

Большое количество школьников, которые не сообщают о проблеме, психолог Лилия Воронина объясняет страхом стигматизации:

"Они боятся, что об этом узнает гораздо больше людей, чем уже знают. Ребенок будет бояться, что за ним закрепится статус другого, слабого. А вот инициатива ввести такие штрафы хорошая — когда ударят по кошельку родителей, они поменяют подход в воспитании своего чада. Но есть и риск: подросток с выраженным девиантным (отклоняющимся от нормы. — Авт.) поведением, чтобы скрыть факт буллинга, может зайти далеко и неизвестно что сделать со своей жертвой. Конечно, это отдельные случаи, но в любом случае нужны профилактические беседы".

Метод Фарста и "Совет отцов"

Буллинг — распространенная проблема во всем мире, и есть разные модели противодействия школьной травле. В США существует "Команда связей" — система, куда отбирают школьников с лидерскими качествами и назначают им по несколько подшефных младшеклассников. "Лидер" должен хотя бы раз за день подойти к каждому, узнать, все ли у него в порядке, и дать понять, что готов помочь ему в решении проблем с издевательствами. В Стокгольме (Швеция) работает другая система — Метод Фарста. В каждой школе есть группа из нескольких взрослых педагогов, которые оперативно реагируют на буллинг. В нее отбирают опытных специалистов, которые вызывают с уроков по одному из хулиганов, выясняют причину их поведения и пытаются реинтегрировать их в школьное сообщество. В Казахстане похожая система называется "Совет отцов", и судьбу задир там решают не педагоги, а спецкомитет из ответственных родителей.