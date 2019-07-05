В Украине хотят запретить репетиторство: министр раскрыла детали
Министр Лилия Гриневич считает, что некоторые учителя не выкладываются на уроках, чтобы к ним приходили на платные занятия
Украинские власти, как и два года назад, озаботились вопросом частных уроков, которые школьные учителя дают своим ученикам.
В интервью "Высокому замку" министр образования и науки Лилия Гриневич назвала эту практику неправильной, поскольку она создает прецедент для конфликта интересов.
"Иногда учитель не работает как положено на уроке, чтобы дети приходили к нему на индивидуальные платные занятия. Это позорное явление!" – утверждает чиновница.
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На этом фоне ее ведомство уже обратилось к школам и в письменном виде объявило это нарушением.
"То есть учитель, который непосредственно учит ребенка в школе, не может быть репетитором – это конфликт интересов", – подчеркнула Гриневич.
В то же время, уточняет министр, школа имеет право предоставлять образовательные услуги на платном основании легально, включая индивидуальное обучение с детьми, что будет учитываться как урок.
"С родителями заключается договор о предоставлении платных образовательных услуг. Но есть опыт детей, которые имеют очень высокие результаты ВНО, и у них не было репетиторов. Все зависит от школы, среды и от настойчивости самого ребенка", – считает глава МОН.
Напомним, ранее "Сегодня" узнали, что лучше для школьников: записаться на подготовительные курсы либо заниматься с репетитором. Подробнее читайте в статье "Экспресс-подготовка к ВНО: что нужно успеть школьникам до 21 мая".
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