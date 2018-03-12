В Украине хотят запретить ряд сайтов: опубликован список

Министерство информационной политики Украины подготовило новый перечень из 21 сайта, которые предлагает запретить в стране. Как заявили в Министерстве, в новый перечень войдут сайты, которые содержат информацию, запрещенную к распространению нормами украинского законодательства.

Так, Мининформполитики предлагает запретить в Украине такие сайты:

dan-news.info;

admin-gorlovka.ru;

dnr24.su;

gorlovka.today;

golospravdy.com;

s-narodom.ru;

politnavigator.net;

riafan.ru;

dnr-hotline.ru;

genocid.net;

miaistok.su;

dnr24.com;

republic-tv.ru;

ruskline.ru;

dnipress.com;

kianews24.ru;

c-eho.info;

crimea.ria.ru;

c-inform.info;

komtv.org;

gazetacrimea.ru.

В Мининформполитики отметили, что причина, по которым следует запретить эти сайты в Украине – это ч.2 ст.109 Уголовного кодекса (публичный призыв к насильственному изменению или свержению конституционного строя, либо к захвату государственной власти, а также распространение материалов с призывами к совершению таких действий).

Как сообщается, данный перечень сайтов подготовила рабочая группа по мониторингу при Мининформполитики во исполнение положений Доктрины информационной политики Украины. Согласно сообщению, перечень сайтов передан на рассмотрение экспертного совета при министерстве.

"Следующим шагом, в случае позитивного вывода экспертного совета и соответствующих рекомендациях, перечень будет передан правоохранительным органам для установления факта совершения правонарушения и соответствующего реагирования в пределах компетенции", – заявили в министерстве.

Как сообщалось, 19 июня 2017 года Мининформполитики обнародовало перечень из 20 сайтов, рекомендованных для запрета в Украине.

Напомним, весной 2017 года российский ресурс "ВКонтакте" был запрещен на территории Украины. Кроме того, были запрещены в том числе "Mail.ru" (www.mail.ru), соцсеть "Одноклассники" (www.ok.ru), а также ряд сервисов российского портала yandex.ru и другие российские ресурсы.

Тогда президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 28 апреля "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)".