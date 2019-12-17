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В Украине исчезнет "зарплатное рабство": Дубилет раскрыл детали

17 декабря, 10:44

Правительство намерено ввести систему, которая позволит украинцам свободно выбирать банки для получения зарплаты

Фото: facebook.com/dubilet

Фото: facebook.com/dubilet

Кабинет министров совместно с Национальным банком начали проект по отмене в Украине "зарплатных проектов", внедрение которого ожидается уже в следующем году. Об этом в Facebook сообщил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет, который ранее объяснил,почему министры жалуются на низкую зарплату.

"Мы начали проект, которым хотим побороть "зарплатный рабство" в Украине… В Украине существует явление, которое удивляет жителей развитых стран, – "зарплатный проект". Это когда предприятие и банк договариваются о выплате зарплаты, не спрашивая мнение сотрудников. Им просто указывают, на карточку какого банка они будут получать деньги. На самом деле, по закону, сотрудники имеют право самостоятельно выбирать банк", – написал Дубилет.

По его словам, правительство намерено ввести систему, которая позволит украинцам свободно выбирать банки и не потребует дополнительных усилий бухгалтеров предприятий.

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"Работник просто указывает бухгалтеру свой IBAN, а бухгалтер формирует простую ведомость для всех сотрудников, независимо от банка. А дальше уже банк, который обслуживает предприятие, автоматически разбрасывает деньги, куда надо", - добавил Дубилет.

Он подчеркнул, что благодаря этому украинцы получат больше свободы и более качественный сервис, а банковская индустрия будет лучше развиваться за счет повышения конкуренции.

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Фото: flickr.coм/Alexxx Malev

"Чтобы проект заработал, банкам нужно будет сделать небольшие доработки в своих системах. Также, возможно, нужно будет запустить горячую линию, куда украинцы смогут жаловаться, если им будут отказывать в выборе банка", - отметил Дубилет.

Ране сообщалось, что Кабмин запретил платить зарплату наличкой сотрудникам госучреждений.

Недавно Дмитрий Дубилет рассказывал об отмене "лишних" справок. Смотрите об этом в сюжете:

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правительство зарплаты Дмитрий Дубилет

Источник: Сегодня

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