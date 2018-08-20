В Украине ищут легального перевозчика для поездок на админграницу с Крымом

Для поездок в оккупированный Крым с материковой Украины должен работать легальный перевозчик, который будет подвозить украинцев до пунктов въезда/выезда "Чонгар" и "Каланчак".

Об этом рассказал постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Борис Бабин, передает РБК-Украина.

По его словам, с КПВВ нужно легальное сообщение, однако у перевозчиков нет документов, и сейчас на повестке стоят соответствующие организационные и кадровые меры.

"Мы надеемся, что в ближайшее время этот вопрос будет решен. Должны быть законные конкурсы. Мы не являемся субъектами хозяйственной деятельности. Кто угодно пусть придет и работает. Но так, чтобы при этом он работал. Сегодня же мы имеем ситуацию, когда на КПВВ "Чонгар" есть отдельные легальные перевозчики, которые не работают. Они ставят одну маршрутку в день, а рядом сотню нелегальных таксистов. Показать маршрутку они могут, но это не вариант. Перевозчик должен зайти такой, чтобы он мог там физически находиться", – сказал Бабин.

Представитель президента отметил, что в случае запуска легального сообщения, межобластных маршрутов не будет.

"Автобусы должны ходить до КПВВ "Каланчак", со станции Новоалексеевка до КПВВ "Чонгар". Также до КПВВ "Каланчак" может, если будет поезд до Вадима ходить местный рейс "Вадим – Каланчак", а после образование ЦПАУ "Чаплинка – КПВВ Каланчак". Это максимум. Межобластные маршруты с КПВВ нецелесообразны. Есть природные хабы, где люди будут пересаживаться и ехать дальше", – добавил он.

Напомним, в июле в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий рассказали, зачем украинцы пересекают границу с оккупированным Крымом. В ведомстве отметили, что в июне количество пересечений границы увеличилось почти на 38% по сравнению с маем.

А тем временем Украина может отменить поезда в Россию. Министр инфраструктуры Владимир Омелян в начале августа рассказал, что Украина рассматривает вариант закрытия железнодорожного сообщения с Москвой.