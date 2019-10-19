В Украине испытали дрон "Демон" с гранатометами РПГ: появилось видео

Беспилотник с двумя гранатометами завис в воздухе, навелся и ударил

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Разведывательная функция дронов уже давно осталась в прошлом. Теперь в Украине пытаются оснащать их вооружением. В сети появилось видео стрельбы из гранатометов РПГ-22, установленных на беспилотник.

"Проверка прицельно-стрелкового комплекса с двумя имитационными гранатометами РПГ-22 с борта ударного коптера "Демон", – говорится в описании к видео.

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Отметим, что реальная боевая граната РПГ-22 имеет калибр 72,5 мм. Прицельная дальность стрельбы из такого гранатомета 150–200 м, максимальная дальность стрельбы – 250 м. Отметим, что РПГ-22 весит всего 2,8 кг.

Как сообщали новости "Сегодня", в этом году Украина получила для ВСУ от Турции ударные беспилотники Bayraktar TB2. Они могут действовать в радиусе 150 километров и нести полезную нагрузку в 50 кг, достигая скорости в 222 километров в час. На борту беспилотника могут быть размещены противотанковые ракеты и авиационные бомбы.

Отметим, что украинская армия уже успешно применяет дроны для наказания боевиков за обстрелы. Ответными контратаками ВСУ сбрасывают с беспилотников гранаты прямо на головы врагу. Ранее на одном из участков фронта ВСУ ударили по "опорнику" боевиков с беспилотника.

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