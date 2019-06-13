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В Украине испытали грозное ракетное вооружение: опубликовано видео

13 июня, 15:39

"Вильха" по своим боевым возможностям превосходит российские аналоги, отмечают в СНБО

Фото: СНБО

В Украине продолжаются испытания новых украинских ракет. На полигоне в Одесской области прошли пуски модернизированных ракет реактивной системы залпового огня "Вильха", сообщает пресс-служба СНБО.

На испытаниях присутствовали секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк и министр обороны Степан Полторак.

Так, ракеты "Вильха-Р" подтвердила соответствие своим характеристикам, заданным в тактико-техническом задании.

Данилюк напомнил, что Рада приняла ряд решений по обеспечению скорейшего принятия на вооружение и снабжение армии современным и эффективным ракетным вооружением.

Ракеты "Вильха" – разработка конструкторов государственного предприятия "Луч" в сотрудничестве с другими государственными и частными предприятиями оборонно-промышленного комплекса Украины. Производство этого уникального мощного высокоточного оружия, которое по своим боевым возможностям превосходит аналогичное оружие российского производства, будет осуществляться по замкнутому циклу.

Как ранее сообщали новости "Сегоднгя", Полторак заявлял о начале Украиной серийного производства РСЗО "Вильха". По его словам, украинская армия в декабре 2018-го получила дополнительный ресурс – 4 млрд грн на закупку новых образцов военной техники

В свою очередь экс-секретарь СНБО Александр Турчинов говорил, что на ракетный комплекс "Вильха" положили глаз иностранцы. Год назад на одних из испытаний присутствовали эксперты и военные атташе из семи стран, которые выразили заинтересованность в проведении переговоров о приобретении нового мощного украинского оружия.

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Тег СНБО, ракеты, Данилюк, испытания, Вильха

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