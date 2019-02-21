В Украине испытали мощное вооружение "Тор" и "Куб": видео пуска ракет
Будут созданы дополнительные подразделения противовоздушной обороны, и мощное оружие вернется на вооружение армии
Украинские военные завершили испытания зенитно-ракетных комплексов "Тор" и "Куб" и теперь это вооружение поступит на боевое дежурство в войска противовоздушной обороны.
Начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко заявил, что данные ЗРК возвращаются на вооружение украинской армии.
"Заканчивается проведение испытаний модернизированных комплексов противовоздушной обороны, которые возвращаются в состав Вооруженных сил Украины. Это даст нам возможность сформировать новые подразделения, существенно усилить возможность зенитно-ракетных войск и в целом повысить эффективность системы ПВО", – сказал он.
Отметим, как рассказывал начальник зенитных ракетных войск Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Ставский, в 2019 году ВСУ серьезно усилят системами ПВО. По его словам, увеличится количество учений ракетчиков, в первую очередь подразделений зенитных ракетных войск. В командовании Воздушных сил отмечают, что это связано с угрозами со стороны РФ, которая продолжает милитаризацию оккупированного Крыма, а на аэродромах вблизи границ Украины агрессор все больше наращивает авиационную компоненту.
Напомним, осенью в Украине отработали систему многоэшелонной ПВО. Вооруженные силы провели ракетные боевые стрельбы в Херсонской области на полигоне "Ягорлык". Украинские военные во время проведения боевых стрельб продемонстрировали высокое мастерство и профессионализм, эффективно уничтожая воздушные цели на разной дальности, а модернизированные зенитно-ракетные комплексы подтвердили заявленные тактико-технические характеристики.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " В Украине испытали мощное вооружение "Тор" и "Куб": видео пуска ракет". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
На Донбассе ВСУ отработали уничтожение вражеского десанта: опубликовано видео
Украинские военные средствами ПВО не пресекли "вторжение" условного противника с воздуха
В Украине серьезно усилена воздушная оборона – Порошенко
Украина подготовилась к тому, чтобы отразить возможные атаки со стороны России