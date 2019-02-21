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В Украине испытали мощное вооружение "Тор" и "Куб": видео пуска ракет

Сегодня, 14:18

Будут созданы дополнительные подразделения противовоздушной обороны, и мощное оружие вернется на вооружение армии

ЗРК "Куб". Скриншот
ЗРК "Куб". Скриншот.
В Украине испытали мощное вооружение "Тор" и "Куб": видео пуска ракет //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/e96/53c/5c6e9653c774f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/e96/53c/5c6e9653c774f.jpg Украина Будут созданы дополнительные подразделения противовоздушной обороны, и мощное оружие вернется на вооружение армии

Украинские военные завершили испытания зенитно-ракетных комплексов "Тор" и "Куб" и теперь это вооружение поступит на боевое дежурство в войска противовоздушной обороны.

Начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко заявил, что данные ЗРК возвращаются на вооружение украинской армии.

"Заканчивается проведение испытаний модернизированных комплексов противовоздушной обороны, которые возвращаются в состав Вооруженных сил Украины. Это даст нам возможность сформировать новые подразделения, существенно усилить возможность зенитно-ракетных войск и в целом повысить эффективность системы ПВО", – сказал он.

Отметим, как рассказывал начальник зенитных ракетных войск Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Ставский, в 2019 году ВСУ серьезно усилят системами ПВО. По его словам, увеличится количество учений ракетчиков, в первую очередь подразделений зенитных ракетных войск. В командовании Воздушных сил отмечают, что это связано с угрозами со стороны РФ, которая продолжает милитаризацию оккупированного Крыма, а на аэродромах вблизи границ Украины агрессор все больше наращивает авиационную компоненту.

Напомним, осенью в Украине отработали систему многоэшелонной ПВО. Вооруженные силы провели ракетные боевые стрельбы в Херсонской области на полигоне "Ягорлык". Украинские военные во время проведения боевых стрельб продемонстрировали высокое мастерство и профессионализм, эффективно уничтожая воздушные цели на разной дальности, а модернизированные зенитно-ракетные комплексы подтвердили заявленные тактико-технические характеристики.

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Тег ВСУ, испытания, пво, муженко, ЗРК, Тор

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