В Украине испытали новейший отечественный беспилотник: фото

Недавно ВСУ получили новый беспилотник Spectator-М1, теперь в Днепропетровской области прошел испытания еще один новейший отечественный беспилотный летательный комплекс. Об этом в Facebok сообщила пресс-служба Воздушного командования "Восток".

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"Отечественные беспилотные авиационные комплексы производства "Скаэтон" выполняли задачи по выявлению и наблюдению за объектами условного противника с предоставлением в реальном времени информации о месте нахождения цели для нанесения удара с воздуха", – сообщил командующий воздушного командования "Восток" генерал-майор Олег Струцинський,

Как отмечается, беспилотный авиационный комплекс предназначен для использования в гражданских и военных сферах с целью выполнения тактических разведывательных и поисковых операций в течение 24 часов в крейсерской скорости 120 км/ч.

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"Технически минимизирована способность обнаружения элементов комплекса враждебными средствами радиолокационной разведки: учтено, что навигация с помощью GPS в зоне боевых действий мало эффективна, следовательно комплекс создан максимально GPS-независимым. К тому же относительно небольшой размер летательного аппарата и удачная конструкция делает его "невидимым" для врага с земли", - говорится в сообщении.

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Ранее мы писали, что в Украине разработали специальное ружье против беспилотников, с помощью которого вражеский БПЛА можно посадить за три минуты.

Видео: facebook.com/UkrainianLandForces

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