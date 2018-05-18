В Украине испытали новое оружие "Скиф": опубликованы фото и видео

Сегодня, 13:42

Противотанковый комплекс можно наводить на цель даже на расстоянии из укрытия


Фото: КБ "Луч"

Фото: КБ "Луч"

Фото: КБ "Луч"

Фото: КБ "Луч"

Фото: КБ "Луч"

На одном из полигонов Украины прошли финальные испытания противотанкового ракетного комплекса "Скиф". Об этом сообщает пресс-служба КБ "Луч".

Отмечается, что ПТРК новой модификации разрабатывался в интересах иностранного заказчика.

"Во время испытаний были осуществлены пуски управляемых ракет "Скиф". Все цели были успешно поражены. Представители заказчика остались довольны и высоко оценили уникальные тактико-технические характеристики ракет", – говорится в сообщении.

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ПТРК "Скиф" предназначен для поражения живой силы противника, подвижных и неподвижных бронированных целей, имеющих комбинированную, разнесенную или монолитную броню, в том числе с динамической защитой, а также малоразмерных целей типа долговременных огневых точек, легкобронированных объектов и вертолетов. Особенностью комплекса является возможность наведения ракеты на цель с закрытых позиций и хранилищ, снижает риск уничтожения наводчика обратным огневым ударом противника. Комплекс комплектуется ракетами с тандемными кумулятивными и осколочно-фугасными боевыми частями.

Напомним, в 2016 году Алжир закупил у Украины современные ПТРК "Скиф". Теперь на вооружении африканцев состоит украинское вооружение.

Как сообщалось, летом прошлого года военные протестировали новый образец украинского переносного ракетного комплекса "Корсар". Выпущенные ракеты попали точно в цель с расстояния в две тысячи метров.
оружие, испытания, птрк, Скиф

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Источник:

"Сегодня"

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