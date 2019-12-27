В Украине испытали новую гаубицу "Богдана" с натовским калибром: видео

Сейчас в Украине самая распространенная САУ «Акация» с Калибром 152 мм, но «Богдана» ее значительно превосходит

/ Фото: СНБО

Первые фото новой украинской САУ "Богдана" появились в прошлом году, а на днях она была испытана на одном из полигонов. Об этом сообщает в Facebook компания "Украинская бронетехника".

"На полигоне в Днепропетровской области проходят испытания самоходной артиллерийской установки "Богдана" калибра 155 мм – первой украинской системы вооружения стандарта НАТО. На коротком видео т.н. гидровыстрел, который позволяет проверить все системы оружия. Далее по программе испытаний стрельба инертными снарядами, затем – боевыми", – говорится в сообщении.

Видео: facebook.com/ukrainianarmor

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Самоходная артиллерийская установка "Богдана" – совместная разработка Краматорского завода тяжелого станкостроения и компании "Украинская бронетехника". Отметим, что похожие по калибру САУ "Акация" сейчас являются одним из основных у украинских артиллеристов, но снаряды немного "меньше" – 152 мм. Но вот новая пушка будет бить гораздо дальше. Читайте подробней об украинской САУ "Богдана".

Как сообщали новости "Сегодня", в прошлом году артиллерия ВСУ испытала новые крупнокалиберные снаряды, которые предназначены для артиллерийской системы "Гиацинт". Во время стрельб были использованы боевые осколочно-фугасные снаряды. А для оценки баллистических характеристик снарядов был задействован передовой баллистический радар производства одной из стран-членов НАТО.

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Видео: Facebook

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