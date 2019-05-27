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В Украине испытали обновленную крылатую ракету: опубликовано видео

27 мая, 17:00

Благодаря новшествам, ракета обойдет ПВО противника и сможет уничтожить цель в тылу врага неожиданным ударом

Фото: Укроборонпром

В Украине продолжаются испытания новых украинских ракет. На этот раз в Одесской области проверяли работу улучшенной версии крылатой ракеты Р-360 ракетного комплекса "Нептун". Во время стрельб проверялась работа целого ряда нововведений в конструкцию крылатой ракеты для повышения ее эффективности, сообщила пресс-служба "Укроборонпрома".

Отмечается, что ракета получила новую головку самонаведения, которая позволяет захватывать цель в условиях сложного маневрирования; новый стартовый двигатель, обеспечивающий более активное выведение на маршевый участок полета; крылья и рули большей площади, которые должны повысить управляемость и маневренность Р-360.

Изменения коснулись и электроники ракеты: новые системы должны обеспечить работу ракеты в сложных условиях. Среди этих нововведений – новый радиовысотомер, благодаря которому удалось уменьшить высоту полета Р-360. Именно этот параметр является одним из важнейших, поскольку чем меньше высота полета, тем сложнее противнику увидеть и перехватить крылатую ракету. И теперь Р-360 может лететь в считанных метрах над поверхностью. Это значительно уменьшает время для ее обнаружения, идентификации и перехвата.

Также конструкторы заменили составные части системы навигации, которые теперь обеспечивают работу даже в условиях мощного использования противником средств радиоэлектронной борьбы. Благодаря новшествам, ракета сможет обойти зоны противовоздушной обороны противника и можжет уничтожить цель в тылу врага неожиданным ударом.

Напомним, что испытания крылатых ракет начались еще в прошлом году, и каждый раз они показывали отличные результаты, а стрелять могут почти на 300 км. Стоит отметить, что "Нептун" – это целый комплекс различной техники, а не просто ракета. Читайте подробней характеристики ракетного комплекса.

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Тег ракета, испытания, нептун

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